La Procuraduría analizó la incertidumbre jurídica que enfrentan importadores y exportadores, y sugirió a la autoridad revisar y atender los errores y fallas en el PECE. La Procuraduría de la Defens...

La Procuraduría analizó la incertidumbre jurídica que enfrentan importadores y exportadores, y sugirió a la autoridad revisar y atender los errores y fallas en el PECE. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un análisis sistémico sobre la afectación que enfrentan los importadores y exportadores por pagos no registrados de pedimentos, debido a fallas en el esquema de Pago Electrónico de Comercio Exterior (PECE).

Incertidumbre jurídica por fallas en el PECE

En el documento, la Prodecon analizó la incertidumbre jurídica que enfrentan los importadores y exportadores, porque debido a las intermitencias de comunicación en el PECE, los pagos de contribuciones de comercio exterior realizados a través de este canal ofrecido por las instituciones de crédito autorizadas, no quedan registrados como pagados en el Módulo Único de Pago Electrónico Aduanero (MUPEA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La Prodecon explicó que lo anterior lleva a los agentes aduanales encargados de las operaciones a generar una nueva línea de captura y efectuar otro pago respecto a un mismo pedimento. Aunado a ello, la autoridad fiscal considera que al no haber registro del referido pago, no procede la devolución del pago de lo indebido.

Sugerencias de la Prodecon para la autoridad fiscal

En este contexto, con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes, la Prodecon sugirió al SAT lo siguiente:

1. Revisar y atender de manera los errores y fallas

Revisar y atender de manera inmediata los errores, fallas e intermitencias en la comunicación que presenta el PECE en relación con el MUPEA, así como los demás sistemas involucrados con el esquema de pago referenciado, en específico la falta de registro del pago respectivo en sus sistemas y de la emisión del comprobante de pago, a fin de que los contribuyentes puedan seguir con el trámite aduanero y no se vean obligados a efectuar pagos duplicados respecto de un mismo pedimento.

2. Permitir a los contribuyentes la devolución del pago de lo indebido

Implementar a la brevedad y en coordinación con la Tesorería de la Federación (TESOFE), un procedimiento que permita a los contribuyentes que se ubican en el supuesto materia del presente análisis sistémico, obtener la devolución expedita del pago duplicado efectuado a través de la línea de captura cuyo registro no consta en el MUPEA, para lo cual se sugiere se tome en cuenta el estado de cuenta en el cual consten las transferencias de los fondos de la cuenta del contribuyente a la cuenta de la TESOFE a través de diferentes líneas de captura respecto de un mismo número de pedimento. Puedes ver el Análisis Sistémico 6/2021 que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 13 de julio de 2021.

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