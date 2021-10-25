Las tasas efectivas de ISR por cada actividad económica se deben comparar con las tasas reales de cada empresa. El 10 de octubre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de grandes contribuyentes. En esta ocasión se trata de las tasas aplicables a grandes contribuyentes de 47 actividades económicas de ocho sectores de la economía. En el primer listado, publicado en junio, el SAT dio a conocer las tasas efectivas para 40 actividades económicas. En el segundo, publicado en agosto, añadió otras 84 actividades. Para la tercera entrega, el SAT agregó otras 79 actividades económicas. De acuerdo con el SAT, el objetivo de la información que publicó es facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario. La autoridad fiscal invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen, y a compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal. Los contribuyentes pueden hacer lo anterior para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal, mediante declaraciones complementarias. Así podrían minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas por parte del SAT.

SAT envía cartas a empresas

Como señala Reforma, algunas empresas cuyas tasas efectivas no se asemejan a las que publicó la autoridad están recibiendo cartas invitación del SAT. El rotativo dio el ejemplo de una empresa mediana en Saltillo, Coahuila, que pertenece a una de las 40 actividades económicas de la primera publicación de tasas efectivas. De acuerdo con Reforma, la empresa cumple con sus obligaciones y fiscales y se somete a auditorías de despachos reconocidos; sin embargo, recibieron cartas invitación del SAT por estar debajo de la tasa para el sector. De hecho, según las estimaciones del fisco, la empresa debió haber pagado 302 millones de pesos más en impuestos.

Problemas de cálculo

Desde que se dio a conocer la primera publicación, varios especialistas han dicho que hay problemas de cálculo con las tasas efectivas de la autoridad. Por ejemplo, la Coparmex indicó que el cálculo para el pago del ISR se debe realizar con base en las utilidades, como se señala en el Código Fiscal de la Federación (CFF), y no en los ingresos brutos, como contempla el SAT en las “tasas efectivas”. La Coparmex consideró que la ley es muy clara, pues establece que el cobro del ISR debe hacerse sobre las utilidades o ganancias de las empresas. Es decir, sobre el monto que queda después de descontar, entre otros, el pago de las deducciones, los gastos de inversión y los costos de producción, y no sobre el ingreso bruto. Además, la Coparmex consideró incorrectos los cálculos realizados por el SAT con respecto a ciertas industrias. Esto se debe a que existen empresas que aunque se encuentran en el mismo sector, tienen diferentes márgenes de utilidad. Esto se debe a que cada empresa tiene una realidad diferente de combinación de productos y servicios, así como de su productividad, lo que debe tomarse en cuenta por las autoridades fiscales. Con información de Reforma https://www.reforma.com/intimida-el-sat-enviando-cartas/ar2282571

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