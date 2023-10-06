El organismo internacional señaló que la próxima administración enfrentará decisiones difíciles para adherirse a la senda fiscal de mediano plazo prevista El Presupuesto de México para 2024 enfrentará presiones ante menores ingresos y más gastos, incluidos los destinados a las obras insignia de la actual Administración. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el siguiente Gobierno de México enfrentará dificultades fiscales. El organismo internacional señaló que la próxima administración enfrentará decisiones difíciles para adherirse a la senda fiscal de mediano plazo prevista. Esto lo consideró en la declaración al final de su visita anual a México, con base en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI.

Disminución de ingresos y aumento de gastos

"La trayectoria fiscal prevista para 2024 es indebidamente procíclica. Las presiones presupuestarias derivadas de la disminución de los ingresos se ven agravadas por un aumento específico del gasto corriente (es decir, salarios, pensiones y gasto social) y un mayor gasto anticipado para completar proyectos emblemáticos de inversión", expuso. Señaló que el apoyo presupuestario continuo a Petróleos Mexicanos (Pemex) debería estar condicionado a planes creíbles para mejorar los riesgos de viabilidad comercial de la petrolera estatal.

Falta transparencia en las estadísticas fiscales

"Una mayor transparencia en las estadísticas fiscales mejoraría la rendición de cuentas. Las transacciones financieras realizadas por y entre entidades públicas (incluidos fondos fiduciarios, empresas afiliadas al Estado y corporaciones de desarrollo) requieren informes más sólidos y transparentes de los resultados fiscales que estén alineados con las prácticas contables internacionales", destacó. "Esto es particularmente importante dada la mayor presencia estatal en la energía y otros sectores que prevé la administración. Estadísticas mejoradas permitirán apreciar mejor las compensaciones entre las demandas contrapuestas de recursos públicos, así como los posibles riesgos fiscales y pasivos contingentes en los que se está incurriendo". El FMI expresó que un marco presupuestario de mediano plazo más sólido fortalecería la credibilidad de la política fiscal.

Necesidad de cambios a incorporar

"Los cambios deberían incorporar un marco presupuestario creíble a mediano plazo; crear espacio fiscal adicional para una política fiscal más contracíclica en el futuro; cláusulas de escape más claras que se limiten a circunstancias excepcionales específicas; anclar la política en una trayectoria descendente de la relación deuda-PIB; y mejorar la capacidad de previsión fiscal", detalló.