La nómina no es solo una obligación legal. También representa una función crítica en cualquier empresa. Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México, encontrar un sistema de nómina confiable, fácil de usar, actualizado conforme a la ley y accesible en costo no es solo un asunto operativo. Es una decisión estratégica que impacta directamente en el cumplimiento fiscal, la eficiencia del área administrativa y la relación con los colaboradores. Actualmente, cuatro plataformas destacan como las más utilizadas por PyMEs mexicanas: Runa, CONTPAQi Nómina, Aspel NOI y Nomilinea. Cada una ofrece ventajas específicas, pero también limitaciones que dependen del perfil y las necesidades de cada empresa. A continuación, se analizan con detalle sus características, costos y perfiles de uso más recomendables para ayudar a definir cuál podría ser la mejor opción para modernizar la gestión de nómina en 2025.

CONTPAQi Nómina: robustez fiscal con integración contable

Entre las soluciones más consolidadas en el mercado mexicano, CONTPAQi Nómina destaca por su enfoque en precisión fiscal. A diferencia de plataformas como Runa, no opera directamente en la nube. Requiere instalación local en equipos o servidores, lo que puede representar un reto para empresas que no cuentan con soporte técnico interno. Sin embargo, su principal fortaleza radica en la capacidad para gestionar variables fiscales con un alto nivel de personalización. Automatiza cálculos complejos, permite generar reportes fiscales detallados y se integra de forma directa con otros sistemas de contabilidad como CONTPAQi Contabilidad. Esto reduce significativamente la carga administrativa en procesos de conciliación y presentación de declaraciones. CONTPAQi suele ser la solución preferida por despachos contables y empresas con requerimientos fiscales complejos como reportes de SUA, IDSE, INFONAVIT, y declaraciones del SAT. También es adecuada para organizaciones que manejan esquemas diversos de contratación (honorarios, asimilados, salarios mixtos) o estructuras de pago con variables frecuentes, como bonos o comisiones. Respecto a los costos, la solución opera bajo un esquema de licenciamiento. La licencia básica tiene un precio aproximado de $4,390 pesos por usuario. Cada usuario adicional implica un costo de $1,390 pesos. La versión para manejo de múltiples empresas representa un costo más elevado. Además, es importante considerar los costos de mantenimiento, soporte, instalación y actualización, los cuales son gestionados a través de distribuidores autorizados. Perfil recomendado: Empresas con estructuras fiscales complejas, operaciones en distintas entidades federativas, o que requieren integración contable avanzada. Su uso idealmente debe estar a cargo de personal con perfil contable especializado.

Aspel NOI: licencia local a bajo costo con funciones básicas

Aspel NOI es una de las opciones más tradicionales del mercado. Utilizado ampliamente por micro y pequeñas empresas, su principal atractivo radica en el bajo costo de entrada y su enfoque en funciones esenciales. Al igual que CONTPAQi, se trata de un sistema de instalación local, aunque actualmente se ofrece una versión en la nube bajo esquema de suscripción (Aspel NOI en la nube). Entre sus principales funcionalidades se encuentran el control de percepciones y deducciones, la generación de recibos timbrados, el registro de movimientos ante el IMSS, y la dispersión de pagos. Cumple con los requisitos básicos establecidos por el SAT. Su principal ventaja es el bajo costo inicial, especialmente en la versión de licencia perpetua. En cuanto al precio, una licencia básica puede adquirirse por un rango que va de los $2,500 a los $4,500 pesos, dependiendo del distribuidor y las promociones vigentes. Es importante mencionar que esta versión no incluye servicios complementarios como soporte continuo, beneficios adicionales o actualizaciones automáticas. Las versiones en la nube tienen un costo mensual de entre $400 y $500 pesos, pero con funcionalidades limitadas en comparación con plataformas más modernas. Aunque es una solución funcional, su interfaz es menos amigable, implica una curva de aprendizaje, y no incluye módulos avanzados de recursos humanos. No contempla funciones como control de desempeño, clima organizacional o beneficios para empleados. Perfil recomendado: Empresas muy pequeñas, con menos de 20 colaboradores, que buscan una solución económica para cumplir con el timbrado de nómina y requisitos fiscales básicos, sin necesidad de automatización ni servicios adicionales.

Runa: la opción moderna y en la nube

Runa ha ganado popularidad como una solución moderna, diseñada especialmente para PyMEs latinoamericanas. Es una plataforma SaaS (software como servicio), su arquitectura está completamente basada en la nube, lo que elimina la necesidad de instalaciones locales o configuraciones técnicas complejas. Se destaca por su interfaz intuitiva, pensada para usuarios sin perfil contable. Esto la convierte en una herramienta accesible para empresas que no cuentan con una estructura administrativa robusta. Entre sus funcionalidades se encuentran:

Cálculo de sueldos, deducciones e impuestos (ISR, IMSS, INFONAVIT, ISN)

Generación y timbrado de recibos en CFDI 4.0

Registro de incidencias y control de vacaciones

Dispersión de pagos

Generación de reportes

Automatización de movimientos ante el IMSS e IDSE

Una ventaja clave es que Runa actualiza automáticamente la información fiscal y laboral conforme cambian las disposiciones oficiales, lo que minimiza riesgos de incumplimiento. Además, integra módulos de recursos humanos como expediente digital, control de asistencia, seguros, caja de ahorro, vales, préstamos y opciones en desarrollo para evaluar desempeño y apoyar procesos de reclutamiento. El modelo comercial se basa en suscripciones mensuales. La versión más usada por PyMEs ronda los $5,500 pesos mensuales, con un costo adicional aproximado de $1,100 pesos por empleado (más IVA). También existe una modalidad tipo “maquila de nómina”, en la que el equipo de Runa se encarga del cálculo y cumplimiento completo, por un costo base de $11,000 pesos mensuales. Perfil recomendado: PyMEs con entre 10 y 200 empleados, que valoran la automatización fiscal, requieren facilidad de uso y desean contar con herramientas adicionales de gestión de talento sin requerimientos técnicos complejos.

Nomilinea: la alternativa más simple y económica

Nomilinea es una plataforma 100% en línea pensada para microempresas, contadores independientes y despachos que manejan nóminas simples. Se enfoca exclusivamente en el cálculo y timbrado de recibos de nómina bajo CFDI. La plataforma no requiere instalación, se accede desde cualquier navegador y cobra una suscripción mensual o anual en función del número de empleados o empresas registradas. Su propuesta de valor está en la simplicidad y el bajo costo. No incluye funciones de recursos humanos, beneficios, control de incidencias ni reportes detallados. Es comúnmente utilizada por microempresas que solo quieren cumplir con la obligación legal de emitir recibos digitales sin involucrarse en configuraciones complejas. El soporte es limitado y la funcionalidad cubre lo estrictamente necesario para el cumplimiento legal. Algunas versiones tienen precios de entrada por debajo de los $500 pesos mensuales. Lo que la convierte en una de las opciones más accesibles del mercado. Perfil recomendado: Microempresas o contadores independientes que deben cumplir con la emisión de CFDIs para menos de 10 empleados, sin requerir funciones adicionales.

¿Cuál es la mejor opción para una PyME?

La mejor elección dependerá de las características específicas de cada empresa: tamaño, estructura operativa, complejidad fiscal y presupuesto disponible. Si se busca un balance entre funcionalidad, automatización fiscal, facilidad de uso y valor agregado en la gestión de talento, Runa se presenta como la opción más completa para la mayoría de las PyMEs en 2025. Runa destaca por su interfaz simple, su cumplimiento fiscal automatizado, su disponibilidad en la nube y sus servicios adicionales que facilitan la gestión de recursos humanos. Aunque es más costosa que Aspel o Nomilinea, ofrece mucho más valor operativo. Además, su modelo de suscripción permite escalar el uso conforme la empresa crece. En contraste, CONTPAQi Nómina es más adecuada para empresas con necesidades fiscales complejas, presencia en varias entidades federativas y operaciones contables integradas. Eso sí, requiere conocimientos técnicos para su aprovechamiento completo. Por otro lado, si la prioridad es timbrar nómina a bajo costo y sin funcionalidades adicionales, Aspel NOI o Nomilinea cumplen con los requisitos básicos, especialmente en organizaciones muy pequeñas o con presupuesto limitado. Cada plataforma tiene su nicho. Lo importante es evaluar con claridad las necesidades actuales y proyectadas de la empresa para elegir una herramienta que acompañe el crecimiento sin generar fricciones ni costos ocultos.