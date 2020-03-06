Tienes hasta el 31 de Mayo del 2020 para postularte a la nueva convocatoria del SAT. Para ello necesitas contar con escolaridad mínima de licenciatura o ingeniera. El Servicio de Administración Tri...

Tienes hasta el 31 de Mayo del 2020 para postularte a la nueva convocatoria del SAT. Para ello necesitas contar con escolaridad mínima de licenciatura o ingeniera. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una convocatoria para formar parte de su equipo de trabajo como oficial de comercio exterior. Las labores se desempeñarán en los tres principales campos aduaneros de nuestro país: fronterizos, marítimos e interiores. El SAT busca personas con escolaridad mínima de licenciatura o ingeniera afín al comercio exterior, ciencias sociales o económico administrativas. Si cuentas con el 100% de los créditos en alguna de estas áreas podrás hacer tu solicitud para esta vacante.

Los requisitos son:

Acreditar la nacionalidad mexicana.

Gozar de buena salud física y mental.

Tener más de 18 años de edad al presentar la solicitud (en caso de los varones, tener acreditado el servicio militar nacional).

Saber conducir automóvil.

No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.

Disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la República Mexicana.

La documentación que necesitas es:

Certificado o constancia de estudios de licenciatura o ingeniería terminada, afín a comercio exterior, sociales y económico administrativas (100% de créditos cubiertos). Cartilla del servicio militar nacional con hoja de liberación. e.firma vigente (antes firma electrónica). Copia certificada del acta de nacimiento expedida por oficial del registro civil. Comprobante de domicilio. Credencial para votar o pasaporte mexicano. Licencia para conducir automóvil. Clave única de registro de población (CURP). Registro federal de contribuyentes (RFC). Certificado médico de buena salud. Certificado médico de tipo sanguíneo. Carta de no antecedentes penales.

La convocatoria es Nacional por lo que si cumples con los requisitos y la documentación necesaria debes acudir al Centro de Recursos y Servicios del SAT de tu localidad, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 17:30 hrs antes del 31 de Mayo del presente año. Con información del SAT

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