El IMCP dijo que la contaduría pública está convencida de que esta medida contribuirá a dar certeza a las actividades económicas vinculadas al transporte de mercancías El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) reconoció la sensibilidad mostrada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al otorgar una prórroga para la Carta Porte. El IMCP indicó que la autoridad fiscal amplió hasta el 31 de diciembre de 2023, el periodo para aplicar sanciones a aquellos contribuyentes que expidan el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte sin la totalidad de los requisitos previstos en los instructivos publicados en el portal del SAT. https://twitter.com/IMCP/status/1680691425065697280 Además, señaló que la prórroga fue establecida en la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, primera versión anticipada. A través de un comunicado, el IMCP dijo que la contaduría pública está convencida de que esta medida contribuirá a dar certeza a las actividades económicas vinculadas al transporte de mercancías, fortaleciendo el diálogo entre contribuyentes y autoridades.