El retraso tiene un impacto negativo en la operación de las empresas, ya que limita sus inversiones y afecta los flujos de efectivo, señalan expertos El retraso en las devoluciones de impuestos, a pesar de que el Código Fiscal de la Federación establece un plazo máximo de 40 días hábiles, es una problemática que persiste, según especialistas consultados. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el proceso de devolución suele extenderse entre nueve y 15 meses, e incluso puede prolongarse durante varios años. Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, dijo a Reforma que la demora en estas devoluciones, señalando que, en ocasiones, el plazo se extiende de manera injustificada. "Llegan a tardar entre nueve y 15 meses, a pesar de que la ley establece un límite de 40 días hábiles. Sin embargo, la tendencia indica que, como mínimo, el proceso lleva al menos nueve meses", afirmó el especialista. Este retraso tiene un impacto negativo en la operación de las empresas, ya que limita sus inversiones y afecta los flujos de efectivo. Barrera explicó que esta situación es lamentable, ya que impide a las empresas destinar recursos a sus actividades principales, como el pago de nómina o la inversión en nuevos proyectos. Miguel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), señaó al diario que las devoluciones tardan más de lo establecido por la ley. Aunque señaló que solo el SAT puede explicar las razones detrás de estos retrasos, destacó que el monto de las devoluciones tiene un impacto directo en la recaudación. "Las devoluciones contribuyen directamente a la recaudación, ya que esta se calcula como la diferencia entre lo que se cobra y lo que se devuelve. Esto puede afectar el nivel de eficiencia que presenta el SAT en sus procesos de devolución", comentó Tavares.