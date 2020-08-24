Debido a la baja actividad económica, los sistemas del SAT han detectado un menor pago de impuestos. Por esto, las notificaciones automáticas se triplicaron. A finales de mayo, una baja en la recau...

Debido a la baja actividad económica, los sistemas del SAT han detectado un menor pago de impuestos. Por esto, las notificaciones automáticas se triplicaron. A finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las notificaciones automáticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como explicaba en ese momento Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia y socio de Leal Benavides y Asociados, en entrevista con el periódico Reforma, el algoritmo detecta la caída en el ISR. Cuando llega a cierto punto, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario de los contribuyentes. El problema es que el algoritmo no toma en cuenta que, durante la pandemia, los ingresos de los contribuyentes también bajaron. Así, el algoritmo solamente se preocupa porque los impuestos no están en el nivel normal. Entonces, envía las notificaciones.

Por caída en la recaudación hay incrementos en las notificaciones automáticas

De acuerdo con especialistas, parece que el problema todavía no se resuelve. En entrevista con el mismo medio, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que últimamente varios contribuyentes han recibido notificaciones del SAT. Aunque no se trata de evasión fiscal, los contribuyentes deben ponerse en contacto con el SAT para aclarar su situación. Según el especialista, lo más probable es que el sistema esté registrando bajos números de pagos provisionales de ISR y de IVA. Todo esto ha llevado a que se tripliquen las notificaciones automáticas en el primer semestre del año. De todas formas, la recaudación por autocorrección presentó una caída de 8% en el mismo periodo. En esta situación, el especialista recomienda acercarse al SAT para, en primer lugar, descubrir cuál es el problema. Después, el contribuyente tiene la oportunidad de presentar la documentación necesaria. Desde que los problemas aparecieron en mayo, Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales (Incosedi), dijo que el SAT debería desactivar esta función automática durante la pandemia. Con información de Reforma https://reforma.com/O6jWvr/dispara-pandemia-vigilancia-del-sat/

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