Para que los trabajadores puedan acceder a este beneficio, la empresa debe asociar el registro patronal al grupo empresarial para el que trabajan. Ayer el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que mantendrá los puntos para acceder a créditos de los trabajadores que pasaron de ser subcontratados a estar contratados directamente. https://twitter.com/Infonavit/status/1435973789532102660 El Infonavit aplicó criterios especiales para que estos trabajadores mantengan los puntos de su precalificación al pasar a la nueva empresa. Para cumplir con lo establecido en la reforma, las empresas realizaron modificaciones a las nóminas de sus trabajadores y los dieron de alta en un número de registro patronal (NRP) nuevo o existente. El comunicado dice que, técnicamente, los trabajadores ahora están en una nueva empresa; esto implica que sus puntos Infonavit para conseguir un crédito deberían verse afectados. Con los criterios especiales, los trabajadores conservarán los puntos, siempre y cuando el nuevo NRP al que fueron adscritos esté asociado al grupo empresarial para el que trabajan. Para que los trabajadores puedan acceder a este beneficio, la empresa debe ingresar al portal empresarial y llevar a cabo un trámite de asociación de NRP. En este trámite se detalla cuál era el NRP origen y cuál es el NRP destino, con la intención de identificar aquellos movimientos derivados de la reforma. Con información de Expansión https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/09/09/dejaste-de-estar-subcontratado-el-infonavit-mantendra-tus-puntos

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