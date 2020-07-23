Con este recurso que otorga la Sedatu podrás construir un baño o un cuarto extra en tu vivienda. Las personas que quieran ampliar su vivienda mediante la construcción de un baño o un cuarto extra, podrán recibir hasta 90 mil pesos como parte del programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Mientras que quienes quieran mejorar su vivienda con obras como la adquisición de un tinaco, impermeabilizado, la construcción de un muro o reforzando techos, puertas o ventanas, podrán recibir un apoyo de hasta 35 mil pesos. Así lo informó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a través del Programa de Mejoramiento Urbano, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). De acuerdo con Sedatu, se entregarán 165 mil subsidios en 69 municipios ubicados en 15 estados. Se estima que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el programa llegue a 100 ciudades del país.
Documentos necesarios para realizar el trámite:
- CURP
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio
- Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste no ser propietario de una vivienda distinta a la que se aplicará el subsidio.
- Escritura pública, comprobante de posesión o titularidad del lote o terreno
- Solicitud del subsidio federal
- Comprobante de ingresos o carta declaración de ingresos
- Declaración de ahorro previo (en su caso)
Cabe mencionar que las personas que realicen el trámite no deben haber recibido un subsidio federal para vivienda. La solicitud del apoyo tiene que hacerse ante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Estados beneficiados por el programa:
- Baja California
- Campeche
- Chiapas
- Estado de México
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- Sonora
- Tabasco
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
https://twitter.com/SEDATU\_mx/status/1285750718960267265 Con información de Sedatu.
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