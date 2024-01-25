Estas marcas están redefiniendo las preferencias de los consumidores mexicanos y marcando una nueva era en la industria automotriz El mercado automotriz mexicano ha experimentado un notable aumento...

Estas marcas están redefiniendo las preferencias de los consumidores mexicanos y marcando una nueva era en la industria automotriz El mercado automotriz mexicano ha experimentado un notable aumento en la presencia de vehículos de marcas chinas, impulsado por la apertura de mercado y la creciente aceptación de los consumidores mexicanos. Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las ventas de autos chinos alcanzaron las 129 mil 329 unidades en 2023, lo que representa un impresionante aumento del 63% en comparación con el año anterior.

Creciente participación en el mercado interno

En 2023, los vehículos de marcas chinas constituyeron el 19.5% del mercado interno nacional, un salto significativo desde el 6.4% registrado antes de la pandemia en 2019. Este crecimiento se atribuye en parte a la escasez global de chips que afectó principalmente a los fabricantes estadounidenses y europeos, mientras que los fabricantes asiáticos mantuvieron una mayor disponibilidad de unidades, según Carlos Zarza, consejero de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China.

Expansión internacional de la industria automotriz China

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, señaló que la industria automotriz china ha superado su fase de enfocarse únicamente en el mercado doméstico y ahora posee la capacidad de producir y competir a nivel internacional. Estas marcas no solo han ganado terreno en México, sino también en mercados clave como Sudamérica, África y Europa, aunque aún no han incursionado en Estados Unidos.

Aceptación de marcas chinas en México

A pesar de que la presencia de marcas chinas podría desplazar a otras con plantas en México, el país no ha impuesto mayores restricciones y ha sido generoso en aceptar esta apertura. JAC es la única marca china con planta de ensamble en México, ubicada en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Desafíos logísticos en puertos

Un desafío notable ha sido la saturación en puertos como Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde miles de autos nuevos, en su mayoría chinos, han quedado varados debido a la falta de nodrizas. La espera por este transporte especializado puede extenderse hasta seis meses, y el costo se ha triplicado. En 2023, se desembarcaron aproximadamente 300 mil autos chinos en este puerto.