Este registro busca garantizar que las actividades subcontratadas no correspondan a las principales del contratante, en línea con las reformas laborales recientes en materia de subcontratación El R...

Este registro busca garantizar que las actividades subcontratadas no correspondan a las principales del contratante, en línea con las reformas laborales recientes en materia de subcontratación El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), administrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), es un instrumento crucial para la regulación de las empresas que ofrecen servicios especializados. El REPSE busca garantizar que las actividades subcontratadas no correspondan a las principales del contratante, en línea con las reformas laborales recientes en materia de subcontratación.

Supuestos por los cuales se puede negar o cancelar el registro en el REPSE

En este contexto, Fiscalia expuso en un artículo los supuestos bajo los cuales se puede negar o cancelar el registro en el REPSE.

Negación del registro

El registro podrá negarse cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

No acreditar el carácter especializado; No estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. No cumplir con los requisitos y requerimientos establecidos en el presente acuerdo; Proporcionar información falsa o documentos apócrifos, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, o que la documentación cargada en la plataforma no haya sido en el formato establecido o sean ilegibles. Negarse a atender los requerimientos de información o documentación complementaria que le sea requerida por parte de la Secretaría. Se detecte que los datos requisitados en la plataforma resulten diferentes o imprecisos con respecto a los datos e información contenidos en los documentos ingresados. Por advertirse incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación; y Por advertirse trabajadores que no se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, irregularidades relacionadas con el salario de los trabajadores y/o irregularidades relacionadas con el contrato de prestación del servicio especializado.

Cancelación del registro

El registro podrá cancelarse cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el Padrón; Prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la beneficiaria; Existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; Dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro; Por incumplimiento a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación; Negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea requerida por parte de la Secretaría; No realizar en el plazo establecido la renovación que se señala en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Se detecte que los datos o documentos aportados durante el desahogo de las visitas resulten diferentes o imprecisos con respecto a los ingresados en la plataforma; Proporcionar información falsa o documentos apócrifos durante las visitas que sean realizadas, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar; Por advertirse incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación; Por advertirse trabajadores que no se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, irregularidades relacionadas con el salario de los trabajadores y/o irregularidades relacionadas con el contrato de prestación del servicio especializado.

Las empresas deben asegurar la veracidad y actualidad de su información

Fiscalia advirtió que la cancelación o negativa de registro en el REPSE tiene consecuencias significativas para las empresas, limitando su capacidad para operar legalmente en el ámbito de la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Por eso, considera que es crucial que las empresas aseguren la veracidad y actualidad de su información, así como el cumplimiento continuo de sus obligaciones legales, fiscales y de seguridad social para evitar sanciones o la pérdida de su registro. Además, señaló que tanto patrones y autoridades deben prepararse para realizar la primera renovación trienal del REPSE.