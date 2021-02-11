Debido a las medidas sanitarias, las autoridades no han podido satisfacer la demanda de juicios fiscales. Esto afecta a contribuyentes y a la recaudación. De enero a septiembre de 2020, se llevaron a cabo a 8 mil juicios fiscales entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contribuyentes. Esto representa menos de la mitad de los 17 mil que se registraron en el mismo periodo de 2019; además, también es mucho menor que el promedio registrado en los últimos cinco años. La falta de juicios se debe a la contingencia sanitaria y al cierre de oficinas y tribunales. Debido a la pandemia, varias instituciones en todo el país suspendieron actividades. Entre ellas se encuentran algunas como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Al cierre del año, solamente se registraron 11 mil 871 casos. Esto representa una caída de 50% rente a 2019.

Consecuencias para ambas partes

Uno de los problemas con las disminución es que los contribuyentes no tienen acceso a tribunales. De acuerdo con analistas, esto significa un aumento en créditos por actualizaciones y recargos para los contribuyentes, así como una caída en recaudación total por falta de juicios. En 2020, se recaudaron 84 mil millones de pesos por juicios ganados en primera instancia. Esto representa una caída de 40% frente a 2019; además, es el monto más bajo de los últimos cinco años. El problema para los contribuyentes es claro: no tienen acceso a medios de defensa. De acuerdo con el especialista, esto significa que el SAT puede ejecutar los créditos fiscales aunque estén en proceso de ser impugnados. Esto puede ir desde pagos y multas hasta el embargo de bienes. La autoridad implementó juicios en línea; sin embargo, no han sido suficientes para mantener el ritmo de 2019. En entrevista con Reforma, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que los nuevos juicios de 2021 se siguen retrasando. Con información de Reforma https://www.reforma.com/tumba-covid-50-de-juicios-fiscales/ar2122932

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