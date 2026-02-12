REPSE vigencia 3 años desde inscripción original (no desde cambios). Renovación comienza 3 meses antes de vencer. Qué hacer ahora. Miles de empresas en México están a punto de enfrentar su primera ...

REPSE vigencia 3 años desde inscripción original (no desde cambios). Renovación comienza 3 meses antes de vencer. Qué hacer ahora. Miles de empresas en México están a punto de enfrentar su primera renovación de REPSE. El problema: muchas no lo saben. Algunas creen que renovaron cuando hicieron cambios a sus registros. Otras piensan que tienen más tiempo del que realmente tienen. La autoridad laboral aclaró recientemente una confusión importante: los tres años de vigencia del REPSE se cuentan desde la inscripción original, no desde las modificaciones posteriores. Eso significa que empresas que se registraron en 2023 deben comenzar a preparar su renovación ahora. Es detalle que parece menor. Pero si lo haces mal, tu empresa puede perder capacidad legal de prestar servicios especializados.

¿Qué es REPSE y por qué importa?

El REPSE es Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados. Es requisito legal para empresas que contratan a trabajadores para servicios especializados a través de terceros (subcontratación). Si tu empresa presta estos servicios, debe estar registrada en REPSE. Sin registro, es ilegal. Con registro vencido, también es ilegal. El REPSE fue creado tras reforma laboral sobre subcontratación. Es control que el Estado ejerce para evitar fraude laboral.

¿Cuál es la vigencia del REPSE?

El registro tiene vigencia de tres años contados desde la inscripción original. No desde la fecha de última actualización. Desde el día que te inscribiste por primera vez. Ejemplo:

Te registras en REPSE: 15 de marzo 2023

Vigencia: 3 años desde esa fecha

Vencimiento: 14 de marzo 2026

Si hiciste cambios en 2024 o 2025: no cambia la fecha de vencimiento

Esta es la aclaración clave que muchas empresas no tenían clara.

¿Cuándo comienza la renovación?

No esperes a que expire tu registro. La norma establece que debes iniciar el trámite de renovación tres meses antes de vencer. En el ejemplo anterior:

Vencimiento: 14 de marzo 2026

Inicio de renovación: a partir del 14 de diciembre 2025

Si esperas a que venza, es demasiado tarde

Eso significa que si te registraste en 2023, tienes que comenzar a preparar renovación en los últimos tres meses de 2025.

¿Por qué muchas empresas están confundidas?

Porque muchas realizaron cambios o actualizaciones a su registro después de inscribirse. Y asumieron (erróneamente) que eso reiniciaba el contador de los tres años. No. Las actualizaciones no reinician el plazo. Cambios comunes que muchos piensan reinician el plazo:

Modificación de domicilio

Cambio en representante legal

Actualización de datos bancarios

Cambio de actividades o servicios especializados

Corrección de errores en el registro

Ninguno de estos reinicia el contador. La vigencia sigue siendo desde la inscripción original.

¿Cómo sé cuándo me inscribí originalmente?

Revisa tu comprobante de inscripción en REPSE. Debe tener la fecha exacta en que fuiste dado de alta en el padrón. Si no encuentras el documento:

Entra al portal del REPSE

Busca tu empresa por RFC

Aparecerá la fecha de inscripción original

Suma tres años a esa fecha

Esa es tu fecha de vencimiento

Calcula la fecha ahora. No esperes.

¿Qué pasa si vence tu registro sin renovar?

Una vez vencido, tu empresa pierde capacidad legal de prestar servicios especializados. En términos prácticos:

No puedes firmar nuevos contratos de subcontratación

No puedes facturar servicios especializados formalmente

Corres riesgo de auditoría por servicios irregulares

Tus trabajadores podrían quedar en situación laboral dudosa

No es multa. Es pérdida directa de capacidad operativa.

¿Cuál es el proceso de renovación?

Paso 1: Calcula tu fecha de vencimiento Identifica inscripción original. Suma tres años. Anota fecha de vencimiento y fecha en que debes comenzar (tres meses antes). Paso 2: Verifica que tus datos estén actualizados Antes de renovar, asegúrate que tu registro en REPSE tiene información correcta y vigente. Domicilio, actividades, representante legal. Si hay errores, corrígelos ahora. Paso 3: Prepara documentación La renovación requiere documentación básica: comprobante de domicilio actualizado, actas constitutivas si hubo cambios, identificación de representante, datos bancarios. Paso 4: Accede al portal REPSE Entra a portal oficial del REPSE. Busca opción de renovación. Carga documentación. Completa formulario de renovación. Paso 5: Confirma receipt y espera resolución El sistema genera confirmación. Guárdala. Espera a que autoridad laboral confirme renovación. Generalmente tarda semanas.

¿Qué empresas se verán más afectadas en 2026?

Las que se registraron en 2023. Son las que cumplen primer ciclo de tres años en 2026. Hay miles. Si te registraste después de 2023, tu vencimiento es posterior. Pero aún debes saber tu fecha exacta para no sorpresas después.

¿Qué debe hacer una empresa ahora?

Paso 1: Busca tu comprobante de inscripción O accede a portal REPSE. Anota fecha exacta de inscripción original. Paso 2: Calcula fecha de vencimiento Suma tres años. Marca en calendario. Marca también la fecha de inicio de renovación (tres meses antes). Paso 3: Crea recordatorio para tres meses antes de vencer No esperes a que venza. Crea alarma en tu calendario para que avise tres meses antes. Ese es momento de comenzar. Paso 4: Verifica datos en REPSE ahora Entra al portal. Revisa que todos tus datos estén correctos. Domicilio, actividades, representante. Si hay errores, corrígelos antes de vencer. Paso 5: Consulta con especialista laboral si tienes dudas Si hay cambios en tu empresa que afecten el registro, o si tienes duda sobre tu fecha de vencimiento, consulta con asesor laboral. No es caro y evita problemas.

El error más común

Asumir que cambios o actualizaciones "resetean" los tres años. No lo hacen. Es error que muchas empresas cometen y que cuesta caro cuando el registro vence sorpresivamente. REPSE es requisito legal. Su vigencia es clara: tres años desde inscripción original. Si no renuevas a tiempo, pierdes capacidad legal de operar. No es amenaza. Es hecho. Calcula tu fecha de vencimiento hoy. Anota en calendario. Comienza renovación tres meses antes. No es trámite complicado si lo haces a tiempo. Esperar hasta última hora es lo que genera problemas. Actúa ahora.