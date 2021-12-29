Una de las compañías del empresario Carlos Slim pagó dicha cantidad por los ingresos generados por la venta de una de sus filiales.

Una de las compañías del empresario Carlos Slim pagó dicha cantidad por los ingresos generados por la venta de una de sus filiales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el empresario Carlos Slim recientemente pagó 28,000 millones de pesos a la Hacienda pública de México. El 27 de diciembre, después de desayunar con el empresario, el presidente compartió el siguiente mensaje a través de Twitter: https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1475517992838606852?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1475517992838606852%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fempresas%2FSlim-pago-28000-millones-de-pesos-en-impuestos-en-Mexico-por-la-venta-de-TracFone-en-EU-dice-Lopez-Obrador-20211227-0031.html

América Móvil beneficio a Hacienda México con 28,000 mdp

Entre otras empresas, Slim Helú es dueño de la compañía de telecomunicaciones América Móvil, que en 2020 vendió su filial TracFone a Verizon por 6,250 millones de dólares. Lo que expuso López Obrador en su mensaje, es que la venta de la telefónica móvil virtual de América Móvil a Verizon significó un beneficio de 28,000 millones de pesos en impuestos a favor de la Hacienda mexicana. De acuerdo con El Economista, la venta de TracFone obedeció a la dinámica del mercado estadounidense. Esto se debe a que tiene a un actor más robustecido en su escala nacional, tras la reciente combinación de T-Mobile con Sprint, y a un AT&T apurado en desplegar nuevas líneas de negocio basadas en tecnología 5G. Lo anterior obligó a Verizon a elaborar un plan de negocios que fortaleciera su prepago con TracFone, para ofrecer servicios de valor agregado a ese segmento en el mediano plazo.

Slim comercializará servicios de TV de paga en México

El Economista explicó que el desayuno entre el presidente López Obrador y el empresario ocurre en momentos en que la empresa Claro TV, también propiedad de Slim Helú, espera la autorización o negativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para comercializar servicios de televisión de paga en México. La información publicada indica que Claro TV está dispuesta a realizar inversiones adicionales, para el despliegue de infraestructura de nueva generación y echar mano de las redes de Telmex, Telcel o Altán Redes, para crear productos de televisión de paga por satélite o por conexiones de banda ancha fija y móvil. Pero esto sucederá sólo si el IFT autoriza su ingreso al negocio del video en México.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Slim-pago-28000-millones-de-pesos-en-impuestos-en-Mexico-por-la-venta-de-TracFone-en-EU-dice-Lopez-Obrador-20211227-0031.html

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