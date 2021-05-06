Una gran parte se debe a los estímulos fiscales que empezaron a aplicarse en febrero. En los primeros tres meses de 2021, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) recaudó 66 mil mil...

Una gran parte se debe a los estímulos fiscales que empezaron a aplicarse en febrero. En los primeros tres meses de 2021, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) recaudó 66 mil millones de pesos. Esto representa una caída anual de 22.4%: además, es la caída más grande para un primer trimestre desde 2014. Esto significa que en el primer trimestre del año, Hacienda dejó de recibir casi 16 mil millones de pesos por este impuesto. A nivel federal, el IEPS a gasolinas recaudó 59,700 millones de pesos; a nivel federal, 6,300 millones de pesos. En el primer caso, hay una caída anual de 23.5%; en el segundo, la caída es de 11.2%.

Los estímulos fiscales

Para 2021, el gobierno federal estima recaudar 342 mil millones de pesos por el IEPS a gasolinas. Sin embargo, los estímulos fiscales podrían comprometer esta meta. En febrero, Hacienda volvió a aplicar estímulos fiscales a gasolinas tras un aumento en los precios internacionales de petróleo. En el primer trimestre, el estímulo alcanzó un total de 1,036 millones de pesos. Para el cierre de 2021, el estímulo alcanzará un total de 41 mil millones de pesos. El monto destinado a los estímulos fiscales es casi el doble de lo destinado a la Secretaría de Seguridad Pública o al Conacyt en el mismo periodo. Además, representa casi la mitad de lo destinado a la Secretaría de Salud en el primer trimestre. Con información de El Economista y Dinero en Imagen https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-por-IEPS-a-gasolinas-se-desplomo-22.4-en-enero-marzo-20210506-0023.html https://www.dineroenimagen.com/autos/estimulo-gasolinas-ha-costado-16-mil-mdp-en-el-primer-trimestre-del-ano/133289

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