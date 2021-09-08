Después del sismo de ayer, las oficinas del SAT en estos dos municipios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. El día de hoy, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través...

Después del sismo de ayer, las oficinas del SAT en estos dos municipios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. El día de hoy, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de sus redes sociales un comunicado respecto al cierre de sus oficinas en Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, posterior al sismo ocurrido ayer 7 de septiembre. https://twitter.com/SATMX/status/1435627861298319365 El sismo con magnitud 7.1 con epicentro a 11 km al suroeste de Acapulco, Guerrero afectó algunos hogares y oficinas, es por esto que el SAT, anteponiendo la seguridad de trabajadores como de contribuyentes, decidió cerrar sus oficinas hasta nuevo aviso. https://twitter.com/SismologicoMX/status/1435427428420050945 En el comunicado mencionan que las citas presenciales que los contribuyentes hayan obtenidos durante estos días se reprogramarán en cuanto vuelvan a la normalidad, respetando turnos y horarios. Además, menciona que los casos en servicios jurídicos, de recaudación y auditorías que requieran ser atendidos de manera presencial, serán reprogramados en caso de ser necesario.

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