Las tasas efectivas son un elemento de fiscalización para incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, señalan especialistas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido tasas efectivas aplicables a 240 actividades de distintos sectores económicos para los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las empresas paguen los impuestos correspondientes de manera justa y equitativa. Recientemente, el fisco publicó la sexta publicación de tasas efectivas aplicables a grandes contribuyentes de 40 actividades económicas. Además, el SAT advirtió que es probable que se realicen más auditorías a las empresas que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Cabe mencionar que una auditoría implica una revisión profunda y detallada de las operaciones de los contribuyentes en materia de pago de impuestos. Por lo tanto, es importante que las empresas estén al día con sus obligaciones fiscales para evitar posibles sanciones y auditorías. La publicación más reciente del SAT comprende las tasas de actividades en diferentes sectores económicos, como agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, comercio al por mayor, comercio al por menor, construcción, industrias manufactureras, información en medios masivos, entre otros. Las empresas de estos sectores deben tomar en cuenta las tasas aplicables y cumplir con sus obligaciones fiscales para evitar posibles sanciones y auditorías.

Tasas efectivas, elemento de fiscalización

Karina Pérez, socia líder de Legal Services Business y del Governance Insight Center de PwC México, explicó a Reforma que en el Plan Maestro de Fiscalización de este año, el SAT ha incluido las tasas efectivas como un elemento de programación de fiscalización para incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Según Pérez, si una empresa cuenta con una tasa efectiva menor a la publicada, podría dar lugar a la programación de una auditoría profunda y detallada de sus operaciones en materia de pago de impuestos. Por lo tanto, PwC dijo a Reforma que los grandes contribuyentes deben ser cuidadosos al pagar impuestos con base en estas tasas, ya que de lo contrario, se pueden enfrentar a una auditoría. Las tasas efectivas publicadas por el SAT son un factor adicional de programación de auditorías profundas, lo que aumenta la exposición de las empresas a la fiscalización. Además, PwC advierte que posiblemente haya un mayor número de auditorías a las empresas que no cumplan con sus obligaciones fiscales.