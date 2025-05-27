Cuando recibes pagos a través de intermediarios como tiendas de conveniencia o plataformas digitales, es clave saber cómo registrar la forma de pago en el CFDI. Usar la clave correcta puede marcar la diferencia entre una deducción válida y una no deducible. Te explicamos cómo hacerlo bien, paso a paso. Cada vez es más común que los negocios reciban pagos mediante intermediarios como Oxxo, 7-Eleven, PayPal, MercadoPago o Stripe. Aunque facilitan la operación, también es fundamental saber cómo registrar correctamente estos pagos en la factura electrónica (CFDI) para evitar errores contables o fiscales.
¿Qué es un intermediario de pago?
Se entiende como intermediario de pago a cualquier tercero que recibe el dinero por cuenta del proveedor. Esto incluye tiendas de conveniencia y plataformas tecnológicas que recolectan los pagos, sin que exista un contacto bancario directo entre el cliente y el proveedor.
Paso clave: elegir la forma de pago correcta en el CFDI
La autoridad fiscal permite registrar estos pagos mediante la clave “31 – Intermediarios de pago” solo cuando el proveedor no tiene información específica sobre cómo se pagó.
|Situación del pago
|Clave correcta en CFDI
|Se conoce el método (ej. tarjeta)
|“04 – Tarjeta de crédito”
|Se desconoce cómo se pagó
|“31 – Intermediarios de pago”
|Fue por transferencia directa
|“03 – Transferencia electrónica”
Recomendaciones para registrar correctamente los pagos
✅ Si eres proveedor:
- Pregunta al intermediario (PayPal, Oxxo, etc.) cómo pagó el cliente.
- Usa la clave específica si tienes el dato (ej. “03”, “04”, “28”).
- Solo usa “31” cuando realmente no tengas acceso al método de pago.
✅ Si eres cliente:
- Verifica que en el CFDI no aparezca la clave “31” si el gasto supera los $2,000.
- Pide al proveedor que verifique con el intermediario el método real.
- Guarda comprobantes del pago (correo, ticket, estado de cuenta).
Facturar correctamente un pago recibido por medio de Oxxo, PayPal o MercadoPago no tiene por qué ser complicado. La clave está en preguntar, registrar con precisión y evitar suposiciones. Así aseguras que tu CFDI cumpla con los requisitos fiscales y que tus gastos sean válidos para efectos de deducción.