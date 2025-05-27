Cuando recibes pagos a través de intermediarios como tiendas de conveniencia o plataformas digitales, es clave saber cómo registrar la forma de pago en el CFDI. Usar la clave correcta puede marcar ...

Cuando recibes pagos a través de intermediarios como tiendas de conveniencia o plataformas digitales, es clave saber cómo registrar la forma de pago en el CFDI. Usar la clave correcta puede marcar la diferencia entre una deducción válida y una no deducible. Te explicamos cómo hacerlo bien, paso a paso. Cada vez es más común que los negocios reciban pagos mediante intermediarios como Oxxo, 7-Eleven, PayPal, MercadoPago o Stripe. Aunque facilitan la operación, también es fundamental saber cómo registrar correctamente estos pagos en la factura electrónica (CFDI) para evitar errores contables o fiscales.

¿Qué es un intermediario de pago?

Se entiende como intermediario de pago a cualquier tercero que recibe el dinero por cuenta del proveedor. Esto incluye tiendas de conveniencia y plataformas tecnológicas que recolectan los pagos, sin que exista un contacto bancario directo entre el cliente y el proveedor.

Paso clave: elegir la forma de pago correcta en el CFDI

La autoridad fiscal permite registrar estos pagos mediante la clave “31 – Intermediarios de pago” solo cuando el proveedor no tiene información específica sobre cómo se pagó.

Situación del pago Clave correcta en CFDI Se conoce el método (ej. tarjeta) “04 – Tarjeta de crédito” Se desconoce cómo se pagó “31 – Intermediarios de pago” Fue por transferencia directa “03 – Transferencia electrónica”

Recomendaciones para registrar correctamente los pagos

✅ Si eres proveedor:

Pregunta al intermediario (PayPal, Oxxo, etc.) cómo pagó el cliente.

al intermediario (PayPal, Oxxo, etc.) cómo pagó el cliente. Usa la clave específica si tienes el dato (ej. “03”, “04”, “28”).

si tienes el dato (ej. “03”, “04”, “28”). Solo usa “31” cuando realmente no tengas acceso al método de pago.

✅ Si eres cliente:

Verifica que en el CFDI no aparezca la clave “31” si el gasto supera los $2,000.

que en el CFDI no aparezca la clave “31” si el gasto supera los $2,000. Pide al proveedor que verifique con el intermediario el método real.

que verifique con el intermediario el método real. Guarda comprobantes del pago (correo, ticket, estado de cuenta).

Facturar correctamente un pago recibido por medio de Oxxo, PayPal o MercadoPago no tiene por qué ser complicado. La clave está en preguntar, registrar con precisión y evitar suposiciones. Así aseguras que tu CFDI cumpla con los requisitos fiscales y que tus gastos sean válidos para efectos de deducción.