El Sistema de Administración Tributaria de México estableció un nuevo requisito de facturación electrónica que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024. A continuación, analizamos en qué consiste la Carta Porte 3.0 y por qué es importante contar con un sistema de facturación electrónica en tu negocio.

¿Cómo funciona la facturación electrónica en México y qué es la Carta Porte 3.0?

La facturación electrónica comenzó a aplicarse en México en 2004, cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) desarrolló el marco normativo necesario para la implementación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De esta manera, muchas empresas, emprendimientos y negocios adoptaron un sistema de facturación para la gestión comercial de su actividad. Esto permitió reducir el esfuerzo y los recursos empleados en la tarea, tanto en el caso de los programas de gestión integral como aquellos específicos, como el sistema de nómina o el de contabilidad, orientados a un área de la gestión en particular. Siguiendo este camino, el 1 de enero de 2024entrará en vigencia un nuevo requisito de facturación de la SAT: el complemento carta porte 3.0 que debe acompañar al CFDI tras el 31 de diciembre de 2023. La Carta Porte es el documento válido para verificar el traslado de productos y mercancías que circulan por territorio o fuera de él. Los sistemas de facturación más reconocidos ya han adoptado esta nueva normativa: el servicio que ofrece FacturoPorti, uno de los desarrolladores mejor valorados del sector, está orientado a simplificar la actividad de las empresas de transporte, mensajería y paquetería en el traslado de productos, cuidando la integridad de su contenido.

¿Cómo implementar la facturación electrónica para cumplir con la nueva normativa?

Los beneficios de implementar soluciones de software para la gestión empresarial resultaron evidentes durante la pandemia, y se convirtieron en una necesidad tras ella tanto para aumentar la productividad del entramado empresarial como para mejorar el rendimiento de los recursos del Estado y garantizar la recaudación fiscal. Para simplificar la transición digital de las empresas, pymes y autónomos, existen distintos sistemas de facturación electrónica como el desarrollado por FacturoPorti, uno de los más exitosos del mercado. Esta empresa cuenta con un amplio abanico de soluciones administrativas para la gestión empresarial en materia de logística, contabilidad, aduanas y, por supuesto, facturación. Este tipo de software no solo ofrece soluciones innovadoras que simplifican la transición digital y permiten que las empresas se mantengan competitivas, sino que además permite actualizar los distintos cambios en la normativa para respetar la legislación vigente. La principal ventaja de estos sistemas es su capacidad de simplificar la gestión, reducir los costos y agilizar los procesos. Al tratarse de herramientas de bajo costo, pueden implementarse de manera inmediata sin realizar una inversión de envergadura. Gracias a ello, muchas pymes y profesionales pueden acceder a este tipo de soluciones e impulsar su propia transición hacia un sistema de facturación digital de calidad. La incorporación de la Carta Porte 3.0 representa otro paso más en la larga carrera de digitalización que México inició en 2004.