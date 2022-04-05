La autoridad dio respuesta a las dudas más frecuentes de los contribuyentes que este mes presentan su declaración anual de ISR El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó el documento "Preguntas frecuentes. Declaración anual de personas físicas 2021".Entre otras, el documento contiene las siguientes preguntas frecuentes y las respuestas del SAT: 1. ¿Qué necesito para ingresar a la declaración? Hay dos maneras de autenticarse para ingresar a la declaración. Opción 1: Con contraseña, para lo cual se requiere el RFC a 13 posiciones, tu contraseña y capturar el captcha. Opción 2: Con firma electrónica (e.firma), para lo cual se requieren los archivos .cer y .key, la contraseña de clave privada y el RFC a 13 posiciones. 2. ¿Qué explorador es recomendable para presentar la declaración? Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. 3. ¿Qué hago si desconozco uno o más de los retenedores que aparecen precargados? Si no reconoces a uno o más de los retenedores precargados, puedes eliminar el registro al dar clic al ícono de bote de basura. 4. ¿Qué hago si al ver el detalle de mis ingresos por sueldos y salarios me muestra el mensaje “Existen errores en el registro”? Este mensaje se muestra porque de la información que se precargó, existe un campo que es obligatorio y no fue reportado por tu retenedor. Para continuar con tu declaración deberás seleccionar el ícono del bote de basura para eliminar la información que se te precargó y agregar la información completa. 5. Si mis ingresos son por jubilación en parcialidades, pero la aplicación no me los precargó, ¿qué debo hacer? Se sugiere revisar el Visor de nómina; si en este se visualiza que hay un mal timbrado y el error es debido a que en los CFDI de nómina que el patrón expidió, timbró percepciones o deducciones tanto de jubilación en una sola exhibición como en parcialidades, entonces deberás agregar los ingresos directamente. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: abril de 2022.