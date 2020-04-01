El ex gobernador del Banco de México, Agustín Cartens, tiene este plan para afrontar la crisis del coronavirus. Agustín Carstens, actual gerente general del Bank for International Settlementsk (BIS), propuso que los bancos centrales del mundo hagan llegar liquidez a las empresas que se ubican en el último eslabón de la cadena de producción, pues están al borde del precipicio. En una columna de opinión publicada en el diario Financial Times, el ex secretario de Hacienda expuso que el plan ampararía a los pequeños y medianos negocios, que son el sector más vulnerable ante la pandemia. Las reglas establecidas después de la crisis del 2008 para evitar que los bancos se excedieran sus deudas están provocando que ahora no estén otorgando préstamos a las empresas que los necesitan, de acuerdo con Carstens. Los principales bancos centrales se han apresurado a invertir billones de dólares en fondos de emergencia en el sistema bancario global, pero ese dinero necesita llegar a quienes lo necesitan, escribió el economista mexicano.

Los pasos a seguir son:

Para llenar el hueco dejado por la falta de financiación en los mercados, dice Carstens, hay que empezar con suspender la distribución de dividendos y las recompras de acciones de los bancos Dar préstamos bancarios garantizados por los gobiernos para pequeñas y medianas empresas por un monto equivalente a los impuestos pagados el año pasado. Los gobiernos tendrían que recibir las pérdidas. Los bancos centrales deben ser quienes otorguen dichos prestamos de una manera titulizada.

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