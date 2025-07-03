Diputados confirman que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas encabeza la agenda legislativa del próximo periodo ordinario. Conoce la ruta gradual, los sectores involucrados y los impactos es...

Diputados confirman que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas encabeza la agenda legislativa del próximo periodo ordinario. Conoce la ruta gradual, los sectores involucrados y los impactos esperados en productividad y bienestar Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, legisladores definieron su ruta legislativa: reforma electoral, leyes secundarias del Poder Judicial y modificaciones en salud pública. No obstante, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales destaca como “prioridad indiscutible”, según Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

¿Por qué cambiar un esquema vigente desde 1917?

El Artículo 123 de la Constitución mantiene la jornada de 48 horas desde la Revolución.

Organismos como la OIT y la OCDE vinculan jornadas más cortas con mayor productividad y mejor salud mental.

Países como Francia, Chile y Colombia avanzan en reformas similares.

Implementación gradual: esquema propuesto por la STPS

Fase Año previsto Reducción acumulada Acción clave I 2025 - 1 hora Foros regionales y ajustes contractuales iniciales II 2026 - 2 horas Evaluación de productividad y costos en PyME III 2027 - 5 horas (total 40) Adopción plena en contratos colectivos y Ley Federal del Trabajo

Beneficios y preocupaciones en el sector productivo

Beneficio potencial: 12 millones de trabajadores formales (48 % con seguridad social) tendrían más tiempo personal.

12 millones de trabajadores formales (48 % con seguridad social) tendrían más tiempo personal. Preocupación empresarial: incremento de costos laborales, sobre todo en PyME de manufactura y servicios.

incremento de costos laborales, sobre todo en PyME de manufactura y servicios. Respuesta oficial: mesas de diálogo y esquema escalonado para mitigar impactos.

Otras prioridades en la agenda

Reforma electoral: austeridad y representación con nuevo modelo de financiamiento a partidos.

austeridad y representación con nuevo modelo de financiamiento a partidos. Leyes secundarias judiciales: aterrizar el rediseño institucional aprobado en verano.

aterrizar el rediseño institucional aprobado en verano. Salud pública: prohibición de vapeadores, fortalecimiento de Cofepris y garantía de abasto de medicamentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó la jornada de 40 horas entre sus 100 compromisos prioritarios y ha reiterado que la implementación será “progresiva pero contundente”. Con más de 400 mil firmas ciudadanas de respaldo y un Congreso alineado, septiembre marcará el inicio de un proceso legislativo que busca modernizar la cultura laboral mexicana.