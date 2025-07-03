Diputados confirman que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas encabeza la agenda legislativa del próximo periodo ordinario. Conoce la ruta gradual, los sectores involucrados y los impactos esperados en productividad y bienestar Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, legisladores definieron su ruta legislativa: reforma electoral, leyes secundarias del Poder Judicial y modificaciones en salud pública. No obstante, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales destaca como “prioridad indiscutible”, según Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
¿Por qué cambiar un esquema vigente desde 1917?
- El Artículo 123 de la Constitución mantiene la jornada de 48 horas desde la Revolución.
- Organismos como la OIT y la OCDE vinculan jornadas más cortas con mayor productividad y mejor salud mental.
- Países como Francia, Chile y Colombia avanzan en reformas similares.
Implementación gradual: esquema propuesto por la STPS
|Fase
|Año previsto
|Reducción acumulada
|Acción clave
|I
|2025
|- 1 hora
|Foros regionales y ajustes contractuales iniciales
|II
|2026
|- 2 horas
|Evaluación de productividad y costos en PyME
|III
|2027
|- 5 horas (total 40)
|Adopción plena en contratos colectivos y Ley Federal del Trabajo
Beneficios y preocupaciones en el sector productivo
- Beneficio potencial: 12 millones de trabajadores formales (48 % con seguridad social) tendrían más tiempo personal.
- Preocupación empresarial: incremento de costos laborales, sobre todo en PyME de manufactura y servicios.
- Respuesta oficial: mesas de diálogo y esquema escalonado para mitigar impactos.
Otras prioridades en la agenda
- Reforma electoral: austeridad y representación con nuevo modelo de financiamiento a partidos.
- Leyes secundarias judiciales: aterrizar el rediseño institucional aprobado en verano.
- Salud pública: prohibición de vapeadores, fortalecimiento de Cofepris y garantía de abasto de medicamentos.
La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó la jornada de 40 horas entre sus 100 compromisos prioritarios y ha reiterado que la implementación será “progresiva pero contundente”. Con más de 400 mil firmas ciudadanas de respaldo y un Congreso alineado, septiembre marcará el inicio de un proceso legislativo que busca modernizar la cultura laboral mexicana.