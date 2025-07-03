Diputados confirman que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas encabeza la agenda legislativa del próximo periodo ordinario. Conoce la ruta gradual, los sectores involucrados y los impactos esperados en productividad y bienestar Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, legisladores definieron su ruta legislativa: reforma electoral, leyes secundarias del Poder Judicial y modificaciones en salud pública. No obstante, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales destaca como “prioridad indiscutible”, según Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

¿Por qué cambiar un esquema vigente desde 1917?

  • El Artículo 123 de la Constitución mantiene la jornada de 48 horas desde la Revolución.
  • Organismos como la OIT y la OCDE vinculan jornadas más cortas con mayor productividad y mejor salud mental.
  • Países como Francia, Chile y Colombia avanzan en reformas similares.

Implementación gradual: esquema propuesto por la STPS

Fase Año previsto Reducción acumulada Acción clave
I 2025 - 1 hora Foros regionales y ajustes contractuales iniciales
II 2026 - 2 horas Evaluación de productividad y costos en PyME
III 2027 - 5 horas (total 40) Adopción plena en contratos colectivos y Ley Federal del Trabajo

Beneficios y preocupaciones en el sector productivo

  • Beneficio potencial: 12 millones de trabajadores formales (48 % con seguridad social) tendrían más tiempo personal.
  • Preocupación empresarial: incremento de costos laborales, sobre todo en PyME de manufactura y servicios.
  • Respuesta oficial: mesas de diálogo y esquema escalonado para mitigar impactos.

Otras prioridades en la agenda

  • Reforma electoral: austeridad y representación con nuevo modelo de financiamiento a partidos.
  • Leyes secundarias judiciales: aterrizar el rediseño institucional aprobado en verano.
  • Salud pública: prohibición de vapeadores, fortalecimiento de Cofepris y garantía de abasto de medicamentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó la jornada de 40 horas entre sus 100 compromisos prioritarios y ha reiterado que la implementación será “progresiva pero contundente”. Con más de 400 mil firmas ciudadanas de respaldo y un Congreso alineado, septiembre marcará el inicio de un proceso legislativo que busca modernizar la cultura laboral mexicana.