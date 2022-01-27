Los grandes contribuyentes se están acercando con el SAT, antes de que empiece la auditoría para corregirse y auto-corregirse, dijo Raquel Buenrostro La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, advirtió que no atenderá a despachos contables, si no se presenten con miembros de la empresa a la que brindan su servicio. “No vamos a recibir despachos solos, tienen que venir el despacho con un miembro de la empresa desde el director general, el gerente fiscal o socios. A nosotros no nos gusta trabajar con los despachos”, informó. La jefa del fisco dijo en conferencia de prensa que, como los despachos contables ya se dieron cuenta que los grandes contribuyentes quieren pagar rápido, sin multas, ni sanciones, están dispuestos a hacer las deducciones que marca el Código Fiscal de la Federación. “Los grandes contribuyentes se están acercando con el SAT, antes de que empiece la auditoría para corregirse y auto-corregirse, si ellos se auto-corrigen se ahorran lo de las multas y recargos, por eso les conviene”, dijo Raquel Buenrostro. Además, invitó a las grandes empresas y corporativos a corregirse en materia fiscal sin necesidad de visitar las oficinas de la autoridad acompañados de despachos contables.

¿Por qué el ataque?

Desde el inicio de la actual administración federal, el fisco ha tomado medidas para el cobro de impuestos a través de auditorías, e invitaciones para ponerse al corriente de manera voluntaria. Como señala Expansión, en 2019 se registró un pico en la recaudación por fiscalización, con un monto de 216,001 millones de pesos (mdp), pero en 2021, se registró un descenso al reportar 208,901 mdp. Sin embargo, la recaudación primaria, es decir, sin necesidad de auditoria aumentó de 1.6 billones de pesos (bdp), a 1.7 bdp de 2020 a 2021. “Las empresas ya no esperan a que les caiga una auditoria, se están acercando con el SAT a revisar con anticipación para corregirse o autocorregirse, si se autocorrigen ahorran en multas y recargos, a ellos les conviene y la autocorrección se está llevando a cabo en acompañamiento de la Administración General de Grandes Contribuyentes, por eso la recaudación primaria sigue subiendo, porque se están auto-corrigiendo”, dijo la jefa del SAT, Buenrostro.

Especialistas opinan

Ante lo comentado por la jefa del SAT, Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) señaló en entrevista con El Heraldo, que se permite a todos los ciudadanos tener control conocer de manera directa la información y la invitación que hace el SAT. Además dijo que se deben de atender a lo que establecen las disposiciones que se tienen vigentes, pues lo que señala la titular del SAT está acorde con lo que señala el Artículo 19 del Código Fiscal de la Federación o alguna actividad administrativa ante cualquier autoridad fiscal es necesario que la persona que intervenga esté autorizada, sea una persona moral o sea una persona jurídica.

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