El secretario de Hacienda dijo que el Paquete Económico 2022 incluye el nuevo "régimen de confianza", y que no se contempla el incremento ni la creación de nuevos impuestos.

El secretario de Hacienda dijo que el Paquete Económico 2022 incluye el nuevo "régimen de confianza", y que no se contempla el incremento ni la creación de nuevos impuestos.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entregó ayer el Paquete Económico 2022 a la Cámara de Diputados. El funcionario dijo que la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), que forma parte del Paquete Económico 2022, cuenta con elementos que la hacen distinta a las anteriores. En primer lugar, indicó que no se incrementan ni se crean nuevos impuestos, siguiendo la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se creará un nuevo “régimen de confianza”

En segundo lugar, señaló que la Miscelánea Fiscal, que acompaña a la ILIF, se enfoca en medidas de simplificación y facilitación del pago por parte de los contribuyentes. Esto se sintetiza en un nuevo “régimen de confianza”, que sustituirá a los regímenes especiales. Ramírez de la O explicó que se trata de un régimen de simplificación para contribuyentes con un rango de ingresos relativamente menores, que actualmente enfrentan costos altos de cumplimiento. La simplificación, agregó, busca tener reglas sencillas para los ingresos y para el cálculo de impuestos para los contribuyentes, al mismo tiempo que da a la autoridad mayor capacidad de fiscalización. En este contexto, el titular de la SHCP dijo que los ingresos adicionales que esperan obtener serán el resultado de mejoras recaudatorias y acciones de simplificación, basadas en la confianza. Puedes ver la información que publicó la Secretaría de Hacienda sobre la entrega del Paquete económico para 2022 aquí / Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2021.

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