Con coronavirus y todo, el SAT aumentó la recaudación por fiscalización en 124%. Durante el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 56 mil millones de pesos...

Con coronavirus y todo, el SAT aumentó la recaudación por fiscalización en 124%. Durante el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 56 mil millones de pesos por actos de fiscalización. Esto representa un aumento de 124% frente a los 25 mil millones de pesos del mismo periodo de 2019. En términos reales, el alza es de 117%. Según un comunicado del SAT, la recaudación vino de los sectores de telecomunicaciones, financiero, industria automotriz y transporte. Aunque esto es buena noticia para el SAT, algunos especialistas no lo ven con buenos ojos para los contribuyentes. Por ejemplo, Iván Rivas Rodríguez, director de la Coparmex Nuevo León, dice que si el gobierno no va a a ofrecer estímulos fiscales durante la crisis económica, no debería enfocarse en actos de fiscalización. Para las empresas, uno de los mayores problemas ahora es sobrevivir y no atender asuntos fiscales. De acuerdo con Rivas, el gobierno federal debería enfocarse en asegurar que las microempresas sobrevivan la crisis. Esto implica crear consideraciones y apoyos en materia fiscal. Esta medida sigue la tendencia de los últimos años de aumentar los actos de fiscalización. En 2019, aumentaron en 8.1% frente a 2018. Así, se recaudaron 233 mil millones de pesos en total; es decir, 17% más que en 2018. Con información de Reforma.

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