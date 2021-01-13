Hoy se discutirá un juicio de amparo que interpuso la maestra Elba Esther Gordillo. La semana pasada, el pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el juicio de la sentencia contra la maestra Elba Esther Gordillo emitido el 4 de septiembre de 2019. Con el fallo, Gordillo se salva de pagar un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos; el crédito se originó por Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2012. Después de dictar la sentencia, el TFJA determinó que el SAT puede reponer el procedimiento de fiscalización, si así lo desea y si cuenta con la información necesaria, y eso es lo que hará la autoridad. Hoy, el TFJA discutirá otro juicio de Elba Eshter Gordillo contra el SAT. Como señala El Economista, se trata del juicio contencioso administrativo 8433/17-17-07-4/472/18-PL-02-04, donde se demanda a la administración desconcentrada jurídica del Distrito Federal “1” de la administración general jurídica del SAT. Al parecer, el juicio es por un amparo que interpuso Gordillo ante un crédito fiscal por ISR.

El juicio anterior de Elba Esther

En 2012, Gordillo compró artículos de lujo en los Estados Unidos, en tiendas como Neiman Marcus, Montblanc, Christian Dior, Chanel, Guchi y Louis Vuitton, entre otras. También se alojó en hoteles de cinco estrellas en Beverly Hills y acudió a la estética de belleza The Salon by Maxime en Rodeo Drive, que se jacta de atender a las celebridades de Hollywood. Posteriormente, Gordillo recibió depósitos y pagos a las tarjetas de crédito con las que realizó los gastos, mismas que estaban a su nombre. Con base en esos depósitos, en 2013 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la acusó de no haber declarado ingresos por 7 millones 883 mil 606 pesos con 65 centavos. El SAT fincó el crédito fiscal cuando detectó los pagos millonarios de Elba Esther en Estados Unidos, pero su declaración anual solamente registraba ingresos netos por 350 mil pesos. Como explica Reforma, el problema es que el SAT no aplicó correctamente los procedimientos. Para determinar el crédito fiscal, el SAT debió haber investigado una discrepancia fiscal; sin embargo, no lo hicieron y dieron por hecho que los ingresos no declarados eran acumulables para fines de pago del ISR. Por todo esto, el pleno del TFJA anuló el juicio anterior la semana pasada. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tribunal-discutira-otro-juicio-de-Elba-Esther-Gordillo-vs-SAT-20210112-0093.html

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