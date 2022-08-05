Cada empleado del SAT recaudó 79 millones de pesos en promedio, esto representó un aumentó de 36.6% en comparación con el mismo periodo de 2021. En el primer semestre del 2022, cada trabajador del ...

Cada empleado del SAT recaudó 79 millones de pesos en promedio, esto representó un aumentó de 36.6% en comparación con el mismo periodo de 2021. En el primer semestre del 2022, cada trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 79 millones de pesos en promedio, esto representó un aumentó de 36.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De enero a junio de 2021, el monto promedio recaudado por trabajador fue de 57.8 millones de pesos. Es decir que en el mismo lapso de este año, el monto promedio aumentó 21.2 millones de pesos.

Dicha cifra superó las expectativas del SAT, debido a que el órgano recaudador tenía una meta de 77.8 millones de pesos recaudados por cada trabajador, de acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas, elaborado por Hacienda.

“Cada servidor público tiene mayor productividad en los ingresos que administra o en la recaudación neta por empleado y evidentemente, de un año para otro, las metas tienen que ser mayores”, dijo Roberto Colín, integrante de la comisión técnica fiscal dos del Colegio de Contadores Públicos de México, a El Economista.

En comparación con el primer trimestre del año, el monto promedio aumentó 81.6 por ciento. Entre enero y marzo el fisco reportó que cada trabajador recaudó en promedio 43.5 millones de pesos, de acuerdo con el informe “Indicadores de Productividad de los Servidores Públicos y del Desarrollo del Personal del SAT”, que son parte del Programa de Mejora Continua de la dependencia federal.

El especialista, comentó al periódico que la productividad en el SAT está ligada con la eficiencia, es decir que se gaste menos en la labor de recaudación, pero se obtengan más recursos de los causantes.

Costo de recaudación registra su nivel más bajo

La autoridad fiscal informó que al cierre del primer semestre, el costo de la recaudación del SAT se ubicó en 26 centavos por cada 100 pesos recaudados, esto representó su nivel más bajo en los últimos cinco años.

El órgano recaudador explicó que el resultado en el costo de la recaudación se alcanzó mediante el uso de nuevas tecnologías que simplificaron los procesos para la atención de los contribuyentes.

En comparación con el mismo periodo del 2021, el costo de la recaudación disminuyó 1 centavo por cada 100 pesos recaudados.

“Con respecto al mismo periodo del 2018, el costo de la recaudación ha disminuido 31 por ciento. Lo anterior en apego al compromiso de austeridad del gobierno federal para eficientar el gasto público”, detalló Buenrostro. Según en análisis de El Economista, la rentabilidad promedio de la fiscalización, es decir los ingresos obtenidos por cada peso invertido en fiscalización, ha sido de 135.6 pesos recuperados por cada peso invertido en el primer semestre del año.