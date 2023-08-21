La fortaleza de la moneda mexicana afectó de manera negativa las actividades del comercio exterior La apreciación del peso frente al dólar provocó que, en la primera mitad de 2023, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones de comercio exterior cayera 8 por ciento, reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con Reforma, del cierre de 2022 al 30 de junio de 2023, el peso se apreció 12.26 por ciento, al pasar de 19.50 pesos por dólar a 17.11 pesos, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que la fortaleza de la moneda mexicana afectó de manera negativa las actividades del comercio exterior. Esto se debe a que éstas actividades se fijan en dólares.

Recaudación del IVA

La apreciación del peso contribuyó a que el cobro total del IVA fuera de 609 mil mdp en el primer semestre del año, 8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2022, reconoció el fisco. El diario Reforma destacó que el SAT, en su informe trimestral, señaló que la caída en la recaudación por el cobro del IVA también se explica porque en dicho lapso, las devoluciones por este impuesto fueron de 420 mil 946 mdp, 6.7 por ciento más en comparación con las registradas en el mismo semestre del año pasado. Lo anterior fue resultado de mayores montos devueltos a los contribuyentes por saldos a favor de ejercicios anteriores que apoyan la liquidez de las empresas, aseguró la autoridad fiscal en el documento.

Ingresos tributarios en el primer semestre de 2023

Sin embargo, el SAT resaltó que, en términos brutos, la recaudación obtenida por este impuesto en el semestre se incrementó en 36 mil 953 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto que lo ingresos tributarios totales sumaron 2 billones 275 mil 86 millones de pesos, 222 mil 982 millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2022, lo que equivale a un alza real anual de 4 por ciento.