El ex director de Pemex ofreció a la SHCP pagarle la totalidad de los impuestos que presuntamente evadió en el 2016 El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, estuvo nuevamente en una audiencia judicial, esta vez para enfrentar una acusación de defraudación fiscal por 2.6 millones de pesos que presuntamente debió cumplir en 2016 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A través de videoconferencia desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se realizó una audiencia presidida por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba iniciarle un tercer proceso penal, ahora por el delito de defraudación fiscal. Para evitar una nueva imputación, Lozoya ofreció a la SHCP pagarle la totalidad de los impuestos que presuntamente evadió en el 2016, por un total de 2 millones 695 mil 985 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de que su defensa lo declaró inocente por este cargo. Ante ello, el juez ordenó remitir el expediente de acusación ante el Mecanismo Alterno de Solución de Controversias, en donde la defensa de Lozoya tendrá que ofrecer las garantías necesarias para cubrir el monto supuestamente no declarado, de acuerdo con El Economista. Finalmente, el juez Padierna del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, dio un plazo de 30 días para que el imputado cierre su negociación con el fisco.

La negociación de Lozoya

La semana pasada durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades judiciales que sea mediante una auditoría que se determine a cuánto asciende el daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por el caso Odebrecht y la compra de la planta de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA). También se dio a conocer que Pemex y la FGR habrían llegado a un acuerdo para que el ex director de Pemex pudiera salir de la cárcel a cambio de un pago de 10.7 millones de dólares como reparación del daño. El Consejo de Administración de Pemex aprobó el monto que ofreció el ex funcionario para reparar el daño en ambos procesos, mediante un pago inicial de un millón de dólares en cada asunto y tres pagos adicionales a depositar antes del 31 de diciembre del presente año. Al respecto, el mandatario federal pidió que se realizara una investigación y, en dado caso, hacer un peritaje para conocer si los 10.7 millones de dólares eran suficientes para exonerar a Lozoya de los cargos en su contra. Como menciona Reforma, el gobierno federal desaprobó las ofertas económicas del ex director de Pemex y canceló las audiencias en las que Lozoya buscaba negociar su libertad.