Conoce la nueva versión de preguntas frecuentes que publicó el SAT sobre el complemento carta porte.

Conoce la nueva versión de preguntas frecuentes que publicó el SAT sobre el complemento carta porte.

El 26 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió la séptima versión de preguntas frecuentes relacionadas con el nuevo complemento carta porte, del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Cambios en las preguntas frecuentes del complemento carta porte

De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, los cambios más importantes son los siguientes:

Sección general

Pregunta Cambio Comentario 3. Si contrato los servicios de transporte para trasladar bienes y/o mercancías y el CFDI (factura) que me expide el transportista no contiene el complemento Carta Porte, ¿puedo hacer deducible el servicio de transporte contratado? A partir del 1 de enero de 2022 no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes y/o mercancías con un CFDI (factura) de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, por no cumplir con los requisitos de las deducciones fiscales.Lo anterior no resulta aplicable a los servicios realizados por transportistas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la regla 2.7.1.52., primer párrafo de la RMF vigente. Modificación Se actualiza la fecha a partir de la cual se aplica este criterio de autoridad. Anteriormente esta pregunta hacía referencia al 1 de diciembre de 2021 (fecha anterior de entrada en vigor). Ahora se hace referencia al 1 de enero de 2022, dado el nuevo plazo para la entrada en vigor, que el SAT dio a conocer recientemente. 11. Presto el servicio de traslado de bienes y/o mercancías y la ruta que seguiré solo es de tránsito local, ¿estoy obligado a emitir el CFDI (factura) de ingreso con complemento Carta Porte? No, los transportistas que presten servicios de traslado de bienes y/o mercancías y tengan plena seguridad que no transitarán por tramos de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI (factura) de ingreso sin complemento Carta Porte, en el que registren la clave de producto y servicio, contenidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, publicado en el Portal del SAT. Modificación Se modifica el término 'carreteras federales' por 'tramos de jurisdicción federal'.

Sección de autotransporte

Pregunta Cambio Comentario 14. Si me dedico al traslado de bienes y/o mercancías de manera local, es decir, no transito por tramos de jurisdicción federal, ¿debo emitir el CFDI (factura) con complemento Carta Porte? No, los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI (factura) de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que registre la clave de producto y servicio definida en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal. Modificación Se modifica el término 'carreteras federales' por 'tramos de jurisdicción federal'.

Información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16615

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.