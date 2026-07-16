Compara funciones de seguridad, escalabilidad y soporte antes de elegir tu plataforma de gestión móvil.

Los dispositivos móviles con sistema operativo Android se han convertido en una herramienta central para la operación diaria de muchas empresas. Su uso masivo, tanto en esquemas corporativos como en modelos BYOD, exige mecanismos de control adecuados.

Por esta razón, cada vez más organizaciones recurren a plataformas de gestión de dispositivos móviles (MDM) para administrar, proteger y supervisar sus equipos Android desde un punto centralizado.

¿Qué es un MDM y por qué las empresas lo necesitan?

Un MDM es una plataforma que permite a los equipos de TI gestionar de forma remota los dispositivos móviles que utiliza una organización. Facilita tareas como la configuración inicial, la instalación de aplicaciones y la aplicación de políticas de seguridad.

Sin este tipo de control, una empresa queda expuesta a riesgos como pérdida de información, acceso no autorizado a datos sensibles o uso inadecuado de los equipos por parte de los colaboradores.

Funciones clave que debe ofrecer un MDM para Android

No todas las plataformas de gestión de dispositivos ofrecen las mismas capacidades, por lo que conviene identificar las funciones más relevantes antes de evaluar opciones.

Entre las más importantes destacan la inscripción remota de dispositivos, la configuración automática de ajustes de seguridad y la posibilidad de bloquear o borrar equipos perdidos o robados.

También es relevante contar con gestión centralizada de aplicaciones, para evitar la instalación de software no autorizado, y con reportes que faciliten auditorías internas.

Cómo elegir la solución adecuada para tu organización

La elección de un MDM depende del tamaño de la empresa, el número de dispositivos a gestionar y el nivel de exigencia regulatoria del sector en el que opera.

Existen comparativas especializadas que analizan a fondo distintas alternativas del mercado, como esta guía sobre las mejores soluciones MDM para Android, útil como punto de referencia al evaluar proveedores.

Antes de tomar una decisión, se recomienda probar una versión de prueba gratuita cuando esté disponible, para confirmar que la plataforma se adapta a los procesos internos de la empresa.

Tendencias en la gestión de dispositivos móviles

La adopción de modelos de trabajo híbrido y remoto ha incrementado la relevancia de estas plataformas en los últimos años.

Cada vez más soluciones incorporan automatización avanzada, integración con otros sistemas de seguridad corporativa y capacidades de análisis de riesgos en tiempo real, lo que amplía su valor más allá del simple control de inventario de equipos.