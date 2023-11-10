Las denuncias se centran en prácticas como el uso de documentos falsos, remuneración ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita En el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 22 de sus empleados. Este dato representa un incremento del 83.3% en comparación con las 12 denuncias registradas en el mismo periodo del año anterior (2022). Las causas de estas denuncias incluyen el uso de documentos falsos, remuneración ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según datos proporcionados por el fisco y la Secretaría de Hacienda. De los 22 casos denunciados en 2023, 9 están relacionados con el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, mientras que 5 involucran el uso de documentos falsos. En dos casos, se identificaron actos de contrabando, llevando estos asuntos directamente ante la FGR. El resto de las denuncias incluye casos de cohecho, usurpación de profesión, remuneración ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre los denunciados, ocho eran empleados de la Administración General de Servicios a Contribuyentes, mientras que seis trabajaban en la Administración General de Recaudación.