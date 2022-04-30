El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó recientemente que la fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas es el 2 de mayo de 2022. El periodo para presentar la declaración del ISR correspondiente al ejercicio fiscal 2021 inició el pasado primero de abril, y terminará el 2 de mayo. Regularmente la fecha límite es el 30 de abril, pero como ese día cae sábado, se registra al día hábilmente inmediato que es lunes 2 de mayo. De acuerdo con una nota publicada por Expansión, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, señaló la fecha límite y afirmó que “no habrá prórroga”. “No va haber prórroga porque ahorita ya todos estamos felices, porque ya todo está en verde, ya todos estamos vacunados, entonces no hay prórroga”, dijo Buenrostro. En una conferencia realizada el miércoles 20 de abril, la jefa del SAT también resaltó que existe una falta de respeto entre contribuyentes, porque predomina el abandono de citas. De cada 10 citas que el SAT da a las empresas (personas morales), 5 no acuden. Y tres de cada 10 abandonan las citas en el caso de las personas físicas.