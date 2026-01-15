El Subsidio para el Empleo aumenta en 2026 a 535.65 pesos mensuales. Descubre quién califica, cuál es el nuevo límite de ingresos y cómo afecta tu nómina A partir de 2026, trabajadores de ingresos bajos y medios recibirán un Subsidio para el Empleo mayor. El ajuste es resultado directo del aumento del 13% en el salario mínimo que entra en vigor este año. Aunque el monto adicional puede parecer modesto, para miles de personas representa un apoyo constante en su presupuesto mensual. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto el 31 de diciembre de 2025 con los ajustes definitivos. Aquí está todo lo que necesitas saber: cuánto dinero recibirás, quién califica y qué cambios hay respecto a años anteriores.

Qué es el Subsidio para el Empleo y por qué cambió

El Subsidio para el Empleo es un apoyo directo que el gobierno otorga a trabajadores. No es un descuento ni un crédito fiscal complicado: es dinero real que reduces de tus impuestos o que recuperas en tu declaración anual. El subsidio existe precisamente para beneficiar a personas con ingresos moderados. Funciona como un complemento al salario mínimo y fue diseñado para aliviar la carga tributaria de quienes ganan poco. Cuando el salario mínimo aumenta, el subsidio debe aumentar también. Es un mecanismo automático de actualización. Por eso, con el aumento del 13% en salario mínimo 2026, el subsidio fue ajustado proporcionalmente.

Los números: cuánto aumentó el subsidio

El cambio principal está en el porcentaje de cálculo. El subsidio se calcula como un porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 2025 era el 13.8%. A partir de 2026, aumenta a 15.02%. ¿Qué significa esto en dinero real? Con los nuevos valores de la UMA vigentes desde el 1 de febrero de 2026, el monto mensual del subsidio será de 535.65 pesos de febrero a diciembre. Esto representa un aumento aproximado del 13% respecto a 2025, alineado con el aumento del salario mínimo. Si trabajas y tus ingresos están en el rango que califica, este dinero se refleja en tu nómina o en tu declaración anual.

Quién recibe el subsidio: ampliación del rango de ingresos

No todos los trabajadores califican para este subsidio. El gobierno estableció límites de ingresos para determinar quién lo recibe. En 2026, el límite máximo de ingresos mensuales para recibir el subsidio es 11,492.66 pesos. Esto es un cambio importante: el límite aumentó, lo que significa que más personas ahora pueden acceder al beneficio. Si tu ingreso mensual es menor o igual a 11,492.66 pesos, tienes derecho a recibir el subsidio. Si ganas más, desafortunadamente no calificas. El aumento en el límite de ingresos es relevante porque refleja que el gobierno amplía la cobertura del programa. Trabajadores que en 2025 ganaban un poco más que el límite anterior, ahora pueden beneficiarse.

Enero es diferente: un monto especial para el primer mes

Aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. El mes de enero de 2026 tendrá un monto ligeramente distinto al resto del año. Durante enero, el subsidio se calcula con la UMA vigente en 2025, pero con el porcentaje nuevo (15.59%). Por esta razón, el monto en enero será de 536.21 pesos, aproximadamente 56 centavos más que lo que recibirás de febrero en adelante. ¿Por qué hay una diferencia? Porque enero utiliza valores de UMA de 2025 mientras que febrero introduce los nuevos valores de 2026. Es un mes de transición técnicamente. Aunque la diferencia es mínima, el decreto lo especifica claramente para evitar confusiones. En la práctica: enero tienes 536.21 pesos, febrero a diciembre tienes 535.65 pesos. Es casi lo mismo, pero técnicamente existe esa pequeña variación.

¿Cómo recibes este dinero?

El subsidio se aplica de dos formas, dependiendo de tu situación: Si eres empleado y tu patrón retiene impuestos de tu nómina, el subsidio reduce esa retención. Tu cheque neto es mayor porque menos dinero es retenido para impuestos. Si eres trabajador independiente o tienes ingresos diversos, el subsidio lo recuperas cuando presentas tu declaración anual. El SAT calcula automáticamente cuánto subsidio corresponde a tus ingresos y lo aplica como crédito fiscal.

El impacto real del aumento

Un aumento de 535.65 pesos mensuales puede no parecer espectacular en números absolutos. Pero multiplicado por 12 meses, representa más de 6,400 pesos adicionales al año. Para una persona que gana poco, eso es significativo. El objetivo del subsidio nunca fue enriquecerse. Es un apoyo modesto pero constante para que trabajadores de bajos ingresos tengan un poco más de oxígeno económico mensual. Cuando sumamos estos apoyos de muchos trabajadores, el impacto macroeconómico es relevante. Para 2026, con el Subsidio para el Empleo ajustado al alza y el salario mínimo aumentado un 13%, el poder de compra de los trabajadores de bajos ingresos recibe un impulso importante. No es transformacional, pero es real. Si tu situación laboral encaja dentro de los límites de ingresos establecidos, asegúrate de que tu patrón aplique correctamente el subsidio en tu nómina, o verifica que lo recuperes correctamente en tu declaración anual de 2026.