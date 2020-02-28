Los senadores de Morena planean traer de regreso el impuesto a la herencia. Los senadores de Morena están trabajando en una propuesta para reinstaurar impuesto a la herencia. Por ahora, no hay una iniciativa formal registrada, pero este impuesto ya forma parte de la la agenda legislativa de Morena. De acuerdo con una lista de propuestas del partido, se harán reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) relativas a la notificación de la convocatoria de remate, al plazo para la garantía del interés fiscal y para establecer un impuesto a la herencia. Durante la legislatura pasada, diputados de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa para un impuesto a las herencias y donaciones en dinero o en propiedades. Al final, la propuesta no se consolidó. La idea de establecer este impuestos viene de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con el organismo, México podría implementar el impuesto para reducir la desigualdad de riqueza. Actualmente, 19 países de la OCDE cobran este impuesto. En cada uno, los porcentajes manejados son diferentes. Así, por ejemplo, Italia es el que menos cobra con 4% de la herencia. En cambio, Japón cobra 55%. El promedio de la OCDE es de 15%. Este impuesto existió en México. Fue creado en 1925 (aunque posteriormente derogado) y tenía una tasa máxima de 40%. Además, desde hace algunos años, varios grupos, civiles y políticos, han intentado implementarlo de nuevo.
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