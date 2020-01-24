Todos poseemos la virtud de saber reflexionar sobre diferentes cosas o situaciones en distintos momentos de nuestras vidas. Toda reflexión nos lleva a una solución o decisión, así que los siguiente...

Todos poseemos la virtud de saber reflexionar sobre diferentes cosas o situaciones en distintos momentos de nuestras vidas. Toda reflexión nos lleva a una solución o decisión, así que los siguientes consejos servirán para ayudarnos a crear nuevos modelos de negocio.

7 consejos para crear modelos de negocio novedosos

No buscar la perfección

No es necesario esperar a que los productos o servicios estén completamente terminados para pedir a los clientes que nos den su retroalimentación. Tampoco merece la pena demorar el lanzamiento de un producto para lograr que sea “perfecto”. Cuanto antes se haga ese lanzamiento, obviamente antes haremos los cambios indispensables.

No esperes a tener dinero para crear contenido

En caso de crear contenido para web, ya sea escrito o en vídeo, hazlo lo mejor posible pero no esperes a tener los millones para crearlo. Está bien que se vea la evolución de la marca, así que si aún no tienes suficiente dinero para pagar a un profesional, lánzate y aprende a utilizar cualquier programa edicion video profesional que tenga opciones básicas. Verás que poco a poco aumentará su calidad.

Centrarse en el problema y no obsesionarse en la solución

El cliente es el que determina si el producto o servicio es de su agrado y/o cubre sus necesidades. Por eso, lo más importante es enfocar las soluciones de acuerdo al problema que tiene el cliente y no en lo que nos gustaría a nivel personal. En muchas ocasiones las formas de resolver los problemas son más sencillas de lo que creemos.

Decir «no» a los clientes cuando sea necesario

Es un hecho que el cliente no siempre tiene la razón, aunque el dicho diga lo contrario. Es muy importante decir cuando no la tiene y hacérselo saber. Debemos ser conscientes y dar valor real a nuestro trabajo. Con esta solución ganaremos todos, ya que a nosotros nos dará la posibilidad de ofrecer soluciones que sean reales y el consumidor acabará ganando con eso. Eso sí, deberemos tener cuidado en decirlo de la mejor forma.

La importancia del diseño

Desgraciadamente en España todavía las metodologías de diseño de negocio no están muy implantadas, son lo de hoy y el futuro en sí mismo. Ya que el diseño va más allá de hacer cosas bonitas, es en realidad una habilidad profesional que ayuda a crecer. Sobre todo cuidar los detalles, hasta el más pequeño es importante, desde los tonos de colores y combinaciones web hasta el packaging en el momento de entregar nuestro producto.

No obsesionarse con ser el primero

Seguramente hayas escuchado ya en alguna ocasión: “Pero eso ya existe”. Es una excusa muy común para no “martirizarse”. No importa si no somos primeros, lo más importante es ser el mejor en lo que hagamos. Eso es lo realmente importante y lo que tenemos que llevar grabado en nuestro ser.

No diseñar como si tú fueses el usuario

Es importante dar opciones a los clientes a la hora de entregar los productos. No a todos los les es cómodo recibir el paquete en su casa. Así que para eso, puedes tener algunas alternativas, como por ejemplo la opción de enviar sus compras a un centro especializado para su recogida.