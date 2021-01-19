La ex integrante de “ayudantía” y ahora ex Administradora General de Recursos y Servicios del SAT, se registró como precandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí. Paloma Rachel Aguilar...

La ex integrante de “ayudantía” y ahora ex Administradora General de Recursos y Servicios del SAT, se registró como precandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí. Paloma Rachel Aguilar Correa, ex integrante del equipo de “ayudantía” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasó a ser directiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahora quiere gobernar San Luis Potosí. Esto de acuerdo con información publicada por Reforma.

Registro interno de precandidatos de Morena

El lunes 18 de enero, la dirigencia nacional de Morena inició el segundo registro interno de precandidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, y el diario informó que entre las primeras en acudir estuvo Paloma Rachel, ahora ex Administradora General de Recursos y Servicios del SAT.

De vigilar al presidente a vigilar a los contribuyentes

La ex integrante del equipo que cuida al presidente en sus giras por el país, pasó de vigilar al presidente a vigilar a los contribuyentes en julio de 2019, señaló el periódico. También indicó que, tras ella, al menos seis de sus allegados fueron colocados en puestos clave de la dependencia, incluyendo a su suegro y su novio, así como amigos y colaboradores. Ninguno tenía experiencia relacionada con sus cargos, pese a que era un requisito. Antes de Morena y la 4T, Paloma Rachel trabajó en San Luis Potosí en el despacho Torres y Blásquez, que asesora al senador priista y ex gobernador Teófilo Torres Corzo, además de que asistió al PRI en el Congreso potosino en 2015. El diario informó que hasta ahora, en el registro interno de precandidatos de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí también se encuentran registradas la diputada local Angélica Mendoza y la activista Teresa Carrizales.

Información de Reforma.

https://www.reforma.com/va-de-ayudante-al-sat-y-ahora-de-candidata/ar2108199

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