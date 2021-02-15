Se agota el tiempo para que las empresas IMMEX presenten la declaración de esquemas reportables. Hoy es el último día para que las empresas del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) presenten la declaración de esquemas reportables. En noviembre de 2020, se publicaron las reglas generales sobre la revelación de esquemas reportables. Esto se refiere a la obligación de los asesores fiscales de reportar las estrategias generalizadas y personalizadas cuyo objetivo es dar un beneficio fiscal.

Argumentan que empresas IMMEX no reciben beneficios fiscales

Sin embargo, de acuerdo con los representantes de estas empresas, no deberían estar obligadas a presentar sus esquemas. Según explica Reforma, el Comité Fiscal de Index, la asociación que representa a estas empresas, argumentó ante el SAT que las compañías maquiladoras no deben presentar los esquemas; esto se debe a las relaciones jurídicas y económicas que rigen a las operaciones de maquila bajo la Ley del ISR. El punto principal es que para maquilar se deben usar inventarios, maquinaria y equipo que son propiedad del residente en el extranjero con quien se tenga el contrato. Como todo esto se contempla en la ley y es necesario para la maquiladora, no se puede hablar de una estrategia que dé un beneficio fiscal, de acuerdo con el Comité Fiscal. En entrevista con el mismo medio, Orlando Trujillo Pérez, socio de Impuestos de Grant Thornton, explicó otras cuestiones por las cuales no se puede hablar de beneficio fiscal. Por un lado, para entrar en el programa IMMEX se necesita una autorización de la Secretaría de Economía. Después, se debe contar con una certificación para el IVA por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como ambos trámites se hacen con las autoridades, el especialista dice que las operaciones de estas empresas no deberían ser consideradas esquemas reportables. Aquí puedes seguir leyendo sobre esquemas reportables Con información de Reforma https://www.reforma.com/someten-a-immex-a-esquema-de-fiscalizacion/gr/

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