El fisco mexicano logró la regularización total o parcial de 644 de este tipo de contribuyentes, gracias a su programa de fiscalización El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 165 mil 120 millones de pesos (mdp) por auditorías a grandes contribuyentes, durante el primer semestre de 2023. La autoridad fiscal informó que lo anterior lo logró gracias a su programa de fiscalización a grandes contribuyentes. A través de un comunicado, el SAT indicó que estas acciones, que tienen como objetivo erradicar prácticas con las que se evita o disminuye el pago de impuestos, se logró la regularización total o parcial de 644 de este tipo de contribuyentes. En su 'Informe tributario y de gestión del segundo trimestre de 2023', el SAT informó que recaudó 1 billón 120 mil 45 mdp de grandes contribuyentes. Esto representó 49% de los ingresos tributarios totales recaudados durante ese periodo, que asciende a 2 billones 275 mil 86 mdp.

El SAT destacó la retención de ISR por sueldos y salarios

La autoridad fiscal destacó que la retención de Impuestos sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios de las personas morales, presentó el mayor crecimiento durante el primer semestre, al incrementar 58.6 mil mdp, respecto al año pasado, ubicándose en 581.5 mil mdp. El incremento se debe a que en 2021 entró en vigor el decreto que modificó diversas disposiciones referentes a la subcontratación laboral, lo que obligó a las empresas a la sustitución patronal y generó un aumento sostenido de las retenciones netas de sueldos y salarios. Durante el segundo trimestre de 2023, el número de empleadores subió 3.2% y el de empleados 3.3 por ciento.