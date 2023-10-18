Las reglas que rigen la contabilidad conforman un conjunto de directrices que tanto individuos como empresas deben seguir en relación con su documentación financiera y contable La contabilidad es una herramienta esencial para la correcta administración de cualquier negocio, porque provee la información financiera tanto pasada como presente, y ayuda a delinear o proyectar la información futura. Pero de acuerdo con un estudio publicado por Fiscalia, no sólo es importante llevar la contabilidad de acuerdo con las normas financieras aplicables, sino también cumplir con todas las formalidades para efectos fiscales.

¿Cómo deben los contribuyentes llevar su contabilidad en 2023?

El estudio indica que las reglas que rigen la contabilidad, establecidas en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF), conforman un conjunto de directrices que tanto individuos como empresas deben seguir en relación con su documentación financiera y contable. Estas pautas abarcan diversos aspectos, desde la gestión de registros contables y libros hasta la presentación de información en formatos electrónicos. Aunque, en esencia, representan un requisito legal, su aplicación conlleva ventajas y beneficios que repercuten significativamente en la toma de decisiones y en la planificación financiera.

Reglas y formalidades para llevar la contabilidad.

Por eso, Fiscalia publicó el estudio con las reglas y formalidades para llevar la contabilidad. El estudio provee a los contribuyentes de una mejor información para el cumplimiento de obligaciones, de manera mejor estructurada, y con suficiente detalle, para una mejor gestión de la información y, además, para evitar multas por incumplimiento ante las autoridades fiscales. Y entre los temas que trata, se encuentran los siguientes: I. Reglas para llevar la contabilidad 1.1. Sistemas y registros 1.2. Registros y asientos según requisitos del SAT 1.3. Medios electrónicos. Disponible en el domicilio 1.4. Presentación mensual de información contable al SAT II. Requisitos mínimos de registros y sistemas contables III. Contabilidad electrónica es distinto a archivos que integran contabilidad IV. Conservación de contabilidad y documentos electrónicos V. Destrucción, inutilización, pérdida o robo de libros y registros contables VI. Otros requisitos6.1. Idioma de la contabilidad: (Miscelánea 2.8.1.2) 6.2. Registro Electrónico de Contabilidad (Miscelánea 2.1.8.5.) 6.3. Presentación Mensual de Contabilidad Electrónica (Miscelánea 2.8.1.6.) VII. Multas En el estudio, Fiscalia explora los componentes esenciales que abarcan el cumplimiento de estas reglas contables, que incluyen la conservación de documentos en formato electrónico y la obligación de presentar mensualmente información contable al Servicio de Administración Tributaria (SAT).