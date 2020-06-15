En este concurso se elegirá a 51 jueces laborales para resolver los conflictos o diferencias entre los trabajadores y sus patrones. El 1 de mayo del año pasado se aprobó la reforma laboral, que dio...

En este concurso se elegirá a 51 jueces laborales para resolver los conflictos o diferencias entre los trabajadores y sus patrones. El 1 de mayo del año pasado se aprobó la reforma laboral, que dio paso al nuevo modelo de conciliación de conflictos laborales entre trabajador y patrón. El objetivo de este sistema es resolver más rápido los conflictos, evitar que todos lleguen a tribunales y que se rezague su resolución. Se pretende que los centros de conciliación que sustituirán a las juntas de conciliación y arbitraje, tendrán el propósito de intentar resolver los conflictos laborales por la vía de la conciliación. Sin embargo, si no se resuelve el conflicto por esa vía, será un juez del poder judicial quien lo haga. “La reforma laboral y esta primera integración es de la mayor relevancia, pues los juicios ordinarios en materia laboral se llevarán dentro del Poder Judicial de la Federación bajo criterios de excelencia, rigor técnico y con los más altos estándares de profesionalismo por parte de sus servidores públicos”, señaló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en un comunicado. En este tenor, el CJF lanzó la convocatoria del primer concurso abierto para elegir jueces laborales en México. Las inscripciones se llevarán a cabo del 19 al 24 de junio del presente año. El CJF informa que por medio del concurso se elegirán a 51 jueces de distrito en materia laboral para los 10 entidades donde se establecerá el nuevo modelo. El 30 de julio se publicará la lista de aspirantes admitidos al concurso. La lista final de los ganadores se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Gaceta Oficial, la página del Instituto y se enviará un correo electrónico al participante. Para la declaración de vencedores de las 51 plazas vacantes, se considerarán las 25 calificaciones más altas obtenidas por participantes hombres y las 26 calificaciones más altas obtenidas por las participantes mujeres.

Requisitos para concursar

Ser mexicano de nacimiento

Tener únicamente nacionalidad mexicana

Ser mayor de 30 años

Tener título en licenciatura en derecho

Experiencia mínima de 5 años en derecho laboral (sin contemplar la pasantía)

Gozar de una buena reputación laboral

No haber sido destituido o inhabilitado como servidor público

En caso de tener una discapacidad, tendrá que presentar la documentación que la acredite.

Informar de todas las relaciones familiares por afinidad y consanguinidad hasta el quinto grado y por parentesco civil, que tiene con servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación.

¿Cómo puedo registrarme?

Es necesario registrarse en la página del Instituto de la Judicatura entre el 19 y el 24 de junio. Es necesario adjuntar electrónicamente los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

CURP.

Título y Cédula Profesional.

CV elaborado bajo protesta de decir verdad y con firma autógrafa en cada hoja.

Constancia de los grados académicos en derecho, como especialidades, maestrías y doctorados que tengan validez oficial.

Constancias que validen al menos cinco años de experiencia laboral.

Manifestaciones bajo protesta de decir verdad que validen contar únicamente con nacionalidad mexicana, ser mayor de 30 años, tener goce pleno de derechos, entre otras.

Etapas del concurso

El concurso consta de dos etapas y se realizarán tres evaluaciones: la primera será un cuestionario para evaluar conocimientos en materia laboral, la segunda la creación de un proyecto de sentencia y, por último, un examen oral.

Primera etapa

La primera etapa del concurso consistirá en resolver un cuestionario de conocimientos jurídicos en materia laboral diseñado para ser resuelto a lo largo de cuatro horas. La prueba se realizará el 6 de agosto 2020, pero debido a la situación actual de la pandemia del coronavirus (COVID-19) esta etapa se realizará a través de medios digitales. El aspirante deberá contar con un equipo de cómputo con las siguientes especificaciones: Windows 8, MAC 10, 200 mg libres para instalar la aplicación, 1 gb en memoria, utilizar Chrome como buscador, cámara web, micrófono y conexión a internet con velocidad mínima de subida a 300 kbps. De acuerdo al artículo 19 del Acuerdo General, pasarán a la segunda etapa las 51 calificaciones más altas obtenidas por los participantes hombres y las 51 calificaciones más altas obtenidas por las participantes mujeres, que, en ningún caso, podrán ser menores a 85.

Segunda etapa

En esta etapa se realizarán dos evaluaciones: un proyecto de sentencia de un juicio en materia laboral y un examen oral. Ambas pruebas se realizarán en la sede central de la CJF. Para el proyecto, el instituto les entregará a cada participante las constancias y un disco para guardar el proyecto. Una vez que el participante concluya con su proyecto, deberá entregarlo a la institución. Los aspectos a calificar del proyecto son:

La comprensión de los problemas jurídicos a resolver.

La claridad e ilación en la exposición escrita de la propuesta del proyecto de resolución.

La congruencia en el proyecto.

La fundamentación y motivación de los argumentos que sustenten la propuesta de solución, derivados de la interpretación y aplicación del marco jurídico que guarde relación con los problemas planteados.

El examen oral se llevará a cabo del 13 al 23 de octubre del presente año. Los temas se elegirán al azar. Cada participante lo tomara de una urna transparente y contará con 15 minutos para exponer el tema.

Las 10 entidades federativas en que se establecerá el nuevo modelo de conciliación

Campeche

Chiapas

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Zacatecas

Puedes revisar la convocatoria completa de la CJF para elegir los jueces laborales aquí / Publicación: 05 junio 2020

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