La Amafore solicita un periodo para aplicar el tope de comisiones luego de hacerse público por parte de Hacienda y la Consar. El pasado martes se dio a conocer el nuevo tope de 0.57% a las comisiones que cobran las Afores impuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con esta publicación se establece que a partir del 1 de enero de 2022 ninguna Afore podrá cobrar una comisión superior al 0.57% anual, lo que representa una disminución notoria a la actual, la cual es de 0.80%. Ante esto, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) comentó que la mejor manera para aplicar este descuento es de una manera paulatina, a través de una revisión periódica, ya que con esto se mantienen y aseguran buenas condiciones de servicio y rendimientos para los trabajadores.

Piden periodo de transición

Esta asociación menciona que se requiere de la implementación de medidas como la que impulsó el Gobierno Federal a finales del año pasado, en la cual se pretende incrementar cerca de un 130% las aportaciones para el ahorro. "Es importante que la entrada en vigor de la metodología contemple un proceso de transición para su implementación durante 2022, particularmente porque el esfuerzo que se requiere de las administradoras para alcanzar los niveles de comisiones que resulta de la aplicación de dicha fórmula implica un profundo reajuste al modelo de negocios actual, el cual debiera hacerse de forma ordenada para evitar consecuencias no deseadas para los trabajadores y para la industria", expuso la Amafore. Además, menciona que sus integrantes lamentan no considerarse los comentarios vertidos en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en los cuales solicitaban que se agotaran las instancias regulatorias a las cuales las personas físicas y morales tienen derecho. No obstante, la Amafore mantiene su compromiso para trabajar siempre en coordinación con las autoridades con la finalidad de ofrecer mayores ahorros para el retiro y servicios para los trabajadores. Con información de El Universal, La Jornada e Idc Online https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pide-la-amafore-periodo-de-transicion-para-aplicar-tope-comisiones-en-2022 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/26/economia/publicacion-de-tope-a-la-comision-vulnera-certeza-juridica-amafore/

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