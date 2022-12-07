Martínez Dagnino señaló que “no existe terrorismo fiscal, sino aplicación estricta de la ley", durante su comparecencia con diputados La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diput...

Martínez Dagnino señaló que “no existe terrorismo fiscal, sino aplicación estricta de la ley", durante su comparecencia con diputados La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó ayer a Antonio Martínez Dagnino como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En la reunión de la comisión, Martínez Dagnino expuso los siguientes datos:

De enero a octubre del presente año la recaudación de grandes contribuyentes aumentó 19.8 por ciento respecto a 2018.

Las devoluciones incrementaron 109.8 por ciento en el mismo lapso.

En este contexto, el nuevo jefe del SAT señaló que “no existe terrorismo fiscal, sino aplicación estricta de la ley para escuchar al contribuyente e incentivarlo a la autocorrección, continuar con la cultura contributiva y dar mejores servicios”. La comisión también aprobó los nombramientos de los siguientes funcionarios:

Armando Ramírez Sánchez, como Administrador General de Grandes Contribuyentes

Gari Gevijoar Flores Hernández González, como Administrador General de Recaudación

Ricardo Carrasco Varona, como Administrador General Jurídico.

Ricardo Carrasco Varona, propuesto como Administrador General Jurídico, también aseguró que "no existe terrorismo fiscal". "No existe terrorismo fiscal, ni se incentiva ni se tolera. Lo que existe es seguridad jurídica, todas las acciones que realiza el SAT tienen fundamento jurídico”, producto de reformas aprobadas por las y los diputados, expuso el funcionario. Además, Carrasco Varona explicó que existen herramientas para la autocorrección que han sido exitosas para el contribuyente, sin necesidad de un litigio penal.