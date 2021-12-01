El Impuesto al Valor Agregado tuvo su mayor crecimiento para el periodo comprendido de enero a octubre, desde el 2014.

El Impuesto al Valor Agregado tuvo su mayor crecimiento para el periodo comprendido de enero a octubre, desde el 2014.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la Información de finanzas públicas y la deuda pública, enero-octubre de 2021. La dependencia informó que a octubre de 2021, las finanzas públicas continúan sólidas. Los ingresos del sector público alcanzaron 4.8 billones de pesos, monto mayor a lo programado en 138.7 mil millones de pesos. De acuerdo con una nota publicada por El Economista, los impuestos tuvieron el siguiente comportamiento de enero a octubre de este año:

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El IVA, que es un impuesto relacionado con el consumo, dejó ingresos al erario público por 943,054 millones de pesos de enero a octubre de 2021. Esto significó un aumento de 11.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De esta manera, el IVA registró su mayor tasa de crecimiento, para un mismo periodo, desde el 2014, cuando los ingresos por este gravamen aumentaron en 16.3% anual.

Impuestos a las importaciones

Los impuestos a las importaciones también mostraron un crecimiento significativo, luego de que el año pasado se vieran impactados negativamente por las restricciones para contener el Covid-19. De enero a octubre dejaron 60,148 millones de pesos, 18.5% más en comparación con el año pasado.

Impuesto sobre la Renta (ISR)

En tanto, el ISR, la principal fuente de ingresos del gobierno, dejó poco más de 1.5 billones de pesos en el periodo, apenas 0.1% más anual.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

En contraste, el IEPS dejó una recaudación de 343,108 millones de pesos, 14.5% menos en comparación con enero a octubre del 2020. Esto se debe a la caída de 24.6% anual del IEPS a gasolinas, porque ante el incremento del precio del petróleo, la SHCP ha otorgado estímulos fiscales para que el precio al consumidor no presente grandes alzas. En total, los ingresos tributarios dejaron al erario una recaudación de poco más de 2.9 billones de pesos de enero a octubre, 1.6% más que el año pasado, mientras que por ingresos petroleros se recaudó 776,621 millones de pesos, 64.3% más anual ante la recuperación del precio del petróleo.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ingresos-por-IVA-registran-su-mayor-crecimiento-de-enero-a-octubre-desde-el-2014-Hacienda-20211130-0080.html Puedes ver la información que publicó la SHCP sobre las finanzas públicas, enero-octubre de 2021 aquí / Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2021.

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