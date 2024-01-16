Los ingresos son un componente fundamental en la contabilidad y la gestión financiera, porque reflejan la capacidad de generar dinero y financiar gastos El régimen de honorarios es un sistema de tr...

Los ingresos son un componente fundamental en la contabilidad y la gestión financiera, porque reflejan la capacidad de generar dinero y financiar gastos El régimen de honorarios es un sistema de tributación que se aplica a las personas que prestan servicios profesionales de manera independiente, como abogados, médicos, consultores, arquitectos, entre otros. En este régimen los ingresos acumulables son aquellos que deben ser considerados para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR), que debe pagar el contribuyente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué es un ingreso?

Un ingreso se refiere a la entrada o recepción de dinero o recursos a una persona, empresa u organización. Los ingresos pueden tomar muchas formas y se utilizan para medir la cantidad de dinero que una entidad recibe durante un período de tiempo específico. Los ingresos son un componente fundamental en la contabilidad y la gestión financiera, porque reflejan la capacidad de generar dinero y financiar gastos. Los ingresos acumulables son aquellos que obtiene un contribuyente durante el ejercicio fiscal y que debe considerar para fines del pago del impuesto sobre la renta (ISR).

Ingresos acumulables en el régimen de honorarios

En este contexto, en el artículo de Facturama.mx se explica cómo funcionan los ingresos acumulables en el régimen de honorarios:

1. Honorarios profesionales:

Los honorarios que un profesional independiente recibe por sus servicios se consideran ingresos acumulables. Esto incluye los pagos que recibe por la realización de consultas, asesorías, trabajos técnicos, médicos, legales, contables, entre otros.

2. Comisiones y bonificaciones:

Las comisiones y bonificaciones que un profesional recibe en el ejercicio de su actividad también se consideran ingresos acumulables. Esto podría aplicar, por ejemplo, a un agente de seguros que recibe comisiones por la venta de pólizas y la acumulación de los ingresos que tiene cada año.

3. Arrendamiento de bienes:

Si el profesional tiene bienes que arrienda, como un consultorio, oficina o equipo, los ingresos que obtiene por concepto de arrendamiento se consideran ingresos acumulables.

4. Actividades empresariales complementarias:

Si el profesional realiza actividades empresariales adicionales que no son propiamente de su profesión pero que están relacionadas con ella, los ingresos derivados de estas actividades también se consideran acumulables. Por ejemplo, si un médico tiene una farmacia o una tienda de productos médicos.

5. Regalías:

Si el profesional recibe regalías por el uso de derechos de autor, patentes o marcas registradas, estos ingresos también se consideran acumulables.

6. Intereses y dividendos:

Los intereses y dividendos que el profesional obtiene de inversiones financieras también pueden considerarse ingresos acumulables, aunque en algunos casos podrían estar sujetos a un régimen fiscal diferente.

7. Otros ingresos:

Cualquier otro ingreso que el profesional reciba en el ejercicio de su actividad profesional independiente y que no esté específicamente exento por la ley se considera acumulable. Es importante señalar que, en algunos casos, existen deducciones y gastos que pueden restarse de los ingresos acumulables para calcular la base gravable sobre la cual se aplica el impuesto sobre la renta. Estas deducciones pueden incluir gastos relacionados con la actividad profesional, como alquiler de oficina, servicios públicos, material de trabajo, entre otros. Facturama.mx recalcó que el régimen de honorarios es una forma de tributación en la que el profesional independiente emite facturas por sus servicios y es responsable de pagar impuestos sobre los ingresos generados.