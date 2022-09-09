El gobierno federal estima obtener 4.6 billones de pesos por ingresos tributarios el próximo año Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete ...

El gobierno federal estima obtener 4.6 billones de pesos por ingresos tributarios el próximo año Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2023. En este contexto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, recientemente informó que para el Paquete Económico 2023 no se propusieron cambios fiscales importantes, y no se incrementan ni crean nuevos impuestos.

La estrategia del SAT para mantener la recaudación

La recaudación de impuestos es la fuente principal de ingresos del Gobierno de México. De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos 2023, el gobierno federal estima obtener 4 billones 620 mil millones de pesos por ingresos tributarios, un incremento real anual de 9.9 por ciento**.** Para mantener los ingresos, sin crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, el SAT implementó desde el 2020 una estrategia a la que llama el ABC institucional, que consiste en lo siguiente:

Aumentar la eficiencia recaudatoria, Bajar la evasión y elusión fiscal y Combatir la corrupción.

De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, lo que informó la jefa del SAT es positivo, porque los contribuyentes no tendrán que enfrentar nuevas reformas fiscales relevantes, y tampoco incrementos en materia de impuestos.

Incremento en la fiscalización por parte del SAT

Sin embargo, la especialista comentó que durante los últimos años sí han notado un gran incremento en la fiscalización por parte del SAT. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que un ejemplo de lo anterior son las cartas invitación, que son parte del aumento de la eficiencia recaudatoria de la autoridad fiscal. Martínez Molina explicó que las cartas no son actos formales de autoridad, pero con ellas se invita a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones fiscales, a hacer aclaraciones y a autocorregirse. Así, los pagadores de impuestos pueden evitar el ejercicio de las facultades de comprobación del SAT. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México consideró que el incremento de la fiscalización seguirá constante.

Entrega del Paquete Económico 2023

Al entregar el Paquete Económico 2023, el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo que en materia fiscal seguirán fortaleciendo la base tributaria a través de las medidas contra la evasión y elusión fiscal. "Hoy, estas medidas han permitido incrementar los ingresos, sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes", expuso el funcionario. Puedes ver las iniciativas del Paquete Económico 2023 aquí / Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2023.