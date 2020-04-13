Por desempleo puedes hacer un retiro parcial a tu cuenta individual de retiro y aquí te decimos cómo. Sin embargo debes saber que esto reducirá el monto del que dispondrás cuando te pensiones. ¿Per...

Por desempleo puedes hacer un retiro parcial a tu cuenta individual de retiro y aquí te decimos cómo. Sin embargo debes saber que esto reducirá el monto del que dispondrás cuando te pensiones. ¿Perdiste tu empleo por la emergencia sanitaria? Si eres un trabajador que cotiza ante Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienes derecho a solicitar un retiro por desempleo. Este te permitirá disponer de parte de los recursos que hayas reunido en caso de haberte quedado sin trabajo. Ante esta contingencia sanitaria del coronavirus (Covid-19) los retiros de desempleo serán en una sola exhibición. El monto que puedas retirar dependerá del régimen en el que te encuentres cotizando: Cuenta Individual: puedes disponer de lo que resulte menor entre el 10% del saldo registrado en tu subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y 75 días de tu sueldo básico de los últimos 5 años. Décimo Transitorio: retiro del 10% del saldo de la subcuenta de retiro.

Requisitos y documentos necesarios para pedir un retiro de desempleo

Contar con 46 días desempleados

No haber pedido este derecho en 5 años

Estado de cuenta o algún comprobante que acredite tu registro en la afore

Contar con el enrolamiento biométrico que será generado por la afore con información del trabajador

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Tu número de seguro social (NSS)

La captura de sus huellas digitales

Certificado de desempleo del ISSSTE

Pre-Solicitud de disposición de recursos por retiro parcial de desempleo

Estado de cuenta bancario a tu nombre con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

¿Qué pasos seguir?

Acudir a la delegación más cercana del ISSSTE a tu domicilio y solicitar tu certificado de desempleo, aquí puedes ver el directorio. Entrar a la página web de la Consar para adquirir tu clave única de servicio. Deberás tener los documentos. anteriormente mencionados. Obtendrás la solicitud de retiro parcial por desempleo y deberás firmarla. Una vez procesada la solicitud, la afore pondrá a disposición del trabajador los recursos correspondientes .

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