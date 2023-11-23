Para acreditar que una cantidad de dinero recibida es un préstamo y no un ingreso acumulable, la carga de la prueba la tiene el contribuyente frente a la autoridad Para justificar un préstamo y evi...

Para acreditar que una cantidad de dinero recibida es un préstamo y no un ingreso acumulable, la carga de la prueba la tiene el contribuyente frente a la autoridad Para justificar un préstamo y evitar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo considere como ingreso acumulable, es fundamental que el contribuyente pueda demostrar de manera fehaciente que la cantidad recibida es un préstamo y no un ingreso. La carga de la prueba recae en el contribuyente, quien debe presentar los siguientes elementos de prueba:

Contrato de mutuo: Se debe presentar el original o copia certificada del contrato de mutuo, preferiblemente ratificado ante fedatario público, para darle fecha cierta. Pagaré o garantía: Es necesario exhibir una copia del pagaré suscrito o la garantía para demostrar la obligación de pago en una fecha determinada y garantizar el pago, incluyendo un monto por concepto de interés a una tasa de mercado. Estado de cuenta bancario: Se debe anexar una copia del estado de cuenta bancario que acredite la fecha de recepción y, en su caso, la fecha de pago del préstamo. Registros contables: Los papeles de trabajo en formato XML que reflejen el registro del préstamo y su vinculación con los registros contables, a través de las balanzas de comprobación mensuales, deben ser remitidos al SAT vía electrónica. Aviso especial: En caso de que por su cuantía se deba reportar el ingreso al SAT o a la UIF a través de un aviso especial, será necesario acompañar la copia del acuse enviado presentado en tiempo y forma, a través de medios electrónicos.

Es importante destacar que la defensa exitosa de un contribuyente ante el SAT debe estar respaldada al menos con las pruebas mencionadas para evitar que se actualice la presunción de que el dinero recibido es un ingreso sujeto a impuestos. Además, es relevante mencionar que los préstamos no son considerados ingresos acumulables, pero si se reciben préstamos mayores a cierta cantidad, es necesario reportarlos mediante la declaración anual para que la autoridad no los presuma como ingreso. En el caso de personas morales, es importante contar con la materialidad del préstamo percibido, ya que de no contar con ello, la autoridad puede presumir que es un ingreso acumulable. Para justificar un préstamo ante el SAT y evitar que sea considerado como ingreso acumulable, es fundamental contar con la documentación adecuada que respalde la naturaleza del préstamo y demuestre su materialidad. Esto incluye el contrato de mutuo, pagaré o garantía, estado de cuenta bancario, registros contables y, en su caso, avisos especiales según la cuantía del préstamo