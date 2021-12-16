Las quejas contra el SAT por el retraso en las devoluciones de impuestos se han incrementado, de acuerdo con la delegación de Prodecon en Nuevo León. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

Las quejas contra el SAT por el retraso en las devoluciones de impuestos se han incrementado, de acuerdo con la delegación de Prodecon en Nuevo León. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue demorando la devolución de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con denuncias de integrantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y de la delegación regiomontana de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon). El director general de la Caintra, Guillermo Dillón, destacó que en los últimos meses ha habido un retraso mayor en devoluciones respecto a las estadísticas históricas que tenían. "Vemos con preocupación que cada vez más empresas se acercan con nosotros por este tema, porque finalmente se trata de capital de trabajo que es flujo y oxígeno para la operación de las empresas, y cuando ese oxígeno no se puede usar, las empresas empiezan a padecer", señaló el empresario.

Retraso en devoluciones

De acuerdo con el Código Fiscal Federal, el excedente que las empresas pagan por impuestos y después solicitan sea devuelto, debe de ser otorgado por el SAT en un plazo no mayor a 40 días. No obstante, el delegado de la Prodecon en Nuevo León, Cristian García Olalde, menciona que hasta el 14 de diciembre habían recibido mil 450 quejas en contra de la autoridad fiscal, de las que un 30% o 435 de éstas son en torno a la demora de la autoridad, lo que lo convierte uno de los principales contratiempos por los que pasan los contribuyentes.

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